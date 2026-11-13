Gagas Program Duta Muda, BPJS Kesehatan Ajak Pelajar Jadi Penggerak Literasi JKN

JawaPos.com – BPJS Kesehatan memilih 126 pelajar dari berbagai wilayah Indonesia sebagai Duta Muda 2026. Mereka diharapkan berperan aktif memperluas pemahaman masyarakat mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama melalui pendekatan komunikasi antarteman sebaya.

Program Duta Muda menjadi salah satu upaya BPJS Kesehatan melibatkan generasi muda dalam penyebarluasan informasi JKN. Kedekatan pelajar dengan teknologi digital dinilai dapat menjadi modal untuk menghadirkan edukasi yang lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak edukasi JKN di lingkungan masing-masing. Karena itu, mereka perlu diberi ruang untuk menyampaikan informasi mengenai jaminan kesehatan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter generasinya.

"Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak edukasi JKN di lingkungannya masing-masing. Kami ingin memberikan ruang untuk menyebarluaskan informasi JKN dengan pendekatan yang kreatif, inovatif, dan relevan dengan karakter generasi muda. Kami berharap mereka tidak hanya mengenal Program JKN, tetapi juga mampu mengajak lingkungan sekitarnya memahami pentingnya perlindungan kesehatan," ujar Pujo, Kamis (12/11).

Minat pelajar mengikuti program tersebut juga mengalami peningkatan. Pada 2026, jumlah pendaftar tercatat sebanyak 1.889 orang, bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.472 orang.

Dari proses seleksi tersebut, terpilih 126 Duta Muda yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka diharapkan memiliki strategi komunikasi masing-masing untuk menjangkau masyarakat dan menyampaikan informasi JKN sesuai karakteristik audiens di lingkungannya.

Pujo menegaskan, para Duta Muda membutuhkan pembinaan berkelanjutan agar memiliki pemahaman yang tepat mengenai informasi dan kebijakan JKN. Dengan begitu, mereka tidak hanya berhenti pada pencapaian sebagai peserta terpilih, tetapi juga mampu menjalankan peran edukasi secara konsisten.

Menurut dia, penyebarluasan informasi JKN perlu melibatkan berbagai pendekatan dan tidak hanya bergantung pada kanal komunikasi resmi BPJS Kesehatan. Komunikasi antarteman sebaya diharapkan dapat membantu menjangkau lebih banyak masyarakat.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Kemendikdasmen Abdullah Faqih menilai pendidikan, kesehatan, dan penguatan karakter merupakan unsur yang saling berkaitan dalam mempersiapkan generasi masa depan.

Dia mengatakan, kesehatan menjadi salah satu fondasi penting agar anak dapat belajar dan tumbuh secara optimal. Selain kemampuan akademis, generasi muda juga perlu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi.

Faqih mengapresiasi keterlibatan BPJS Kesehatan dalam membangun partisipasi pelajar melalui program Duta Muda. Dia berharap para peserta tidak hanya menjadikan kompetisi sebagai pencapaian, tetapi juga melanjutkan kontribusi dengan menjadi penggerak perubahan di lingkungan masing-masing.

"Kompetisi berakhir hari ini, tetapi kepemimpinan dimulai esok. Jadilah generasi yang bukan hanya sehat dan cerdas, tetapi juga mampu menggerakkan orang lain untuk hidup lebih sehat," pesannya.

Dukungan terhadap keterlibatan generasi muda juga disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Chaca Annisa. Menurut dia, pelajar memiliki posisi strategis sebagai penghubung informasi di lingkungan sebaya.

Dia menekankan pentingnya komunikasi inklusif agar informasi mengenai berbagai program pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara luas dan disampaikan dengan benar.

Di sisi lain, Plt Direktur Kerja Sama dan Kemitraan Badan Gizi Nasional Suwatin mengapresiasi keterlibatan anak muda yang turut memahami dan menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari inisiatif mereka. Dia berharap partisipasi tersebut dapat mendorong kolaborasi dan kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Adapun Duta Muda BPJS Kesehatan 2026 terbaik diraih Joana Zoe Gracia dari SMA Negeri 3 Yogyakarta sebagai juara pertama. Posisi kedua ditempati Diana Earlene Ghazwani dari SMA Negeri 4 Padang, sedangkan juara ketiga diraih Clara Chinara dari SMA Tarakanita Citra Raya.