Agus Andrianto Pantau Seleksi Taruna Poltek Imipas, Pastikan Proses Berjalan Transparan

JawaPos.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto turun langsung memantau pelaksanaan seleksi penerimaan taruna baru di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas), Tangerang.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam kegiatan itu, Agus didampingi Wakil Menteri Imipas M. Maulana Bungaran, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Peninjauan dilakukan terhadap sejumlah tahapan seleksi, mulai dari pemeriksaan kelengkapan administrasi hingga pelaksanaan wawancara oleh tim penguji. Pimpinan kementerian turut memastikan setiap tahapan berlangsung sesuai ketentuan tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi seluruh peserta.

Melalui proses seleksi tersebut, Kemenimipas berupaya mendapatkan calon aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Rekrutmen ini juga diharapkan mampu menjaring putra-putri terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.

Di sela-sela peninjauan, Agus menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan salah seorang peserta yang berasal dari Nabire, Papua. Percakapan berlangsung santai ketika Agus Andrianto mencoba mengenal lebih jauh latar belakang peserta, termasuk kondisi keluarga dan daerah tempat tinggalnya.

"Apa kabar tuh bapak, ibu?" tanya Menteri Agus, dikutip Jumat (13/11).

"Siap, papa, mama juga (sehat)," jawab peserta.

"Di mana tinggal?" lanjut Agus.

"Siap, di Nabire," jawab peserta.

"Di Nabire tuh gunung atau pantai?" tanya Agus penasaran.

"Siap, di pesisir," jawab peserta.

Suasana semakin akrab ketika Agus menanyakan kebiasaan masyarakat di daerah asal peserta, khususnya tradisi mengunyah pinang yang cukup dikenal di sejumlah wilayah Papua.

"Bisa kah Bapak kunyah pinang?" tanya Agus.

"Siap, saya demen pinang," jawab peserta.

"Kalau tidak ada pinang, kau makan apa?" canda Menteri Agus.

"Siap, makan permen," jawab peserta spontan.

Jawaban tersebut sontak mengundang senyum dan gelak tawa dari para pejabat yang mendampingi. Interaksi itu sekaligus menjadi kesempatan bagi Agus untuk mengenal karakter dan latar belakang para calon taruna secara lebih dekat.

Tidak hanya menanyakan asal daerah dan kebiasaan peserta, Agus juga menggali potensi serta kemampuan yang dimiliki, termasuk prestasi di luar bidang akademik. Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah penguasaan peserta terhadap cabang olahraga bela diri Muay Thai.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga memberikan arahan dan motivasi kepada para peserta agar mempersiapkan diri secara maksimal. Dia menekankan pentingnya menjaga integritas, membangun mental yang kuat, serta memiliki dedikasi tinggi apabila nantinya dipercaya mengemban tugas sebagai aparatur di lingkungan Kemenimipas.

Selain kompetensi, sikap disiplin dan komitmen untuk mengabdi kepada bangsa dan negara menjadi nilai penting yang perlu dimiliki setiap calon taruna. Sebab, mereka dipersiapkan untuk menjalankan tugas pelayanan publik sekaligus mendukung penegakan hukum di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.

Pelaksanaan seleksi wawancara ini juga mencatatkan tingkat kehadiran peserta yang sangat tinggi. Capaian tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan seleksi yang mengedepankan keterbukaan informasi dan kesempatan yang setara bagi para pendaftar.

Sebagai lembaga pendidikan kedinasan di bawah Kemenimipas, Poltek Imipas memiliki enam program studi jenjang Diploma IV (D-IV). Keenam program tersebut meliputi Administrasi Keimigrasian, Bimbingan Kemasyarakatan, Hukum Keimigrasian, Manajemen Pemasyarakatan, Manajemen Teknologi Keimigrasian, dan Teknik Pemasyarakatan.