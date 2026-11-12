Gibran Mundur dari Jabatan Wapres RI, Konsekuensi Hukum Dinilai Tak Boleh Berhenti

JawaPos.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI dinilai tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hukum terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menegaskan, keputusan Gibran melepaskan jabatan politiknya harus dipisahkan dari persoalan pertanggungjawaban hukum atas proses penerbitan maupun penggunaan dokumen pendidikan yang menjadi dasar administrasi pencalonannya.

"Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum," kata Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Dia menilai, persoalan yang kini harus menjadi perhatian bukan sebatas perdebatan mengenai kelengkapan dokumen pendidikan, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, dan tanggung jawab pejabat negara.

Dalam menyampaikan sikapnya, ia turut menyoroti pada dua putusan peradilan. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, dalam pertimbangannya MK yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai keberadaan ijazah, sertifikat, maupun diploma luar negeri dalam bentuk fisik yang dapat menjadi dasar penerbitan penyetaraan pendidikan setingkat SMA/SLTA sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.

Kedua, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Melalui putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan judex facti, kemudian mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Dalam amar putusan tersebut, MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut.

Ia menekankan, pertimbangan MA yang menyebut persoalan pelanggaran administrasi dalam perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pihak yang berkompetisi dalam pemilihan umum. Lebih jauh, perkara itu dinilai menyangkut kepentingan bangsa Indonesia, terutama terkait penegakan aturan pencalonan wakil presiden.

Bahkan, MA juga menempatkan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai fakta hukum yang nyata atau notoire feiten.

"Fakta tersebut dinilai memunculkan perubahan keadaan hukum yang berdampak langsung terhadap keberadaan objek sengketa," tegasnya.

Soroti Wacana PK atas Putusan MA Sementara itu, perwakilan Advokat Aksi dari Bandung, Alexander Finenko, menanggapi wacana Gibran yang sebelumnya sempat menyampaikan kemungkinan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.

Alexander berpendapat, rencana tersebut menghadapi persoalan dari sisi kedudukan hukum. Menurut dia, Gibran tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan PK karena tidak berkedudukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara sengketa tata usaha negara tersebut.

Dia juga merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 yang diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXI/2024. Menurut Alexander, ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa upaya PK terhadap putusan kasasi yang diajukan unsur pemerintah, badan, maupun pejabat negara tidak dapat dibenarkan.

Pengunduran Diri Dinilai Tak Hapus Tanggung Jawab Hukum Pada kesempatan yang sama, advokat asal Bogor, Elyas M. Situmorang, S.H., menilai pengunduran diri Gibran dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan bersalah secara tidak langsung.

Namun, dia mengingatkan bahwa keputusan tersebut tidak boleh menghentikan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan dan penggunaan dokumen pendidikan.

"Mundurnya Gibran adalah pengakuan bersalah, tetapi tetap harus diusut siapa saja pihak yang terkait dalam proses penerbitan suket tersebut. Ini pembohongan publik. Yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia dan institusi lembaga negara," imbuh Elyas.

Usai menyampaikan pernyataan sikap, para advokat yang tergabung dalam Advokat Aksi terlihat mengangkat tangan kanan dan menunjukkan gestur tiga jari ketika berfoto bersama.

Simbol tersebut belakangan ramai digunakan di media sosial sebagai bentuk solidaritas masyarakat sipil, perlawanan terhadap kesewenang-wenangan, serta penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.