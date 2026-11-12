Gibran Berhenti dari Wapres Dinilai Bisa Jaga Stabilitas Politik Nasional

JawaPos.com - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI dinilai tidak memengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Lembaga kajian independen Swarna Dwipa Institute (SDI) menyebut konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.

Melalui kajian yang melibatkan peneliti lintas disiplin, SDI membahas sejumlah aspek terkait keputusan Gibran, mulai dari hukum tata negara, etika kepemimpinan, komunikasi politik, hingga dampaknya terhadap perekonomian.

SDI berpandangan, pengunduran diri tersebut justru dapat membantu menjaga stabilitas dan dinamika politik nasional.

Dari perspektif hukum tata negara, SDI menilai keputusan seorang wakil presiden untuk mengundurkan diri merupakan tindakan yang dijamin konstitusi. Langkah tersebut tidak serta-merta membatalkan hasil Pilpres yang telah menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden sebagai satu paket.

Peneliti Hukum Tata Negara Swarna Dwipa Institute, Tohenda mengatakan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.

“Konstitusi kita sangat resilien dan telah mengantisipasi skenario ini melalui Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Presiden berwenang mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR, dan mekanisme penetapannya diproses di DPR/MPR dalam jangka waktu maksimal 60 hari. Semua berjalan dalam koridor hukum yang jela,” kata Tohenda.

Ia menambahkan, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan proses tersebut selama seluruh tahapan dijalankan berdasarkan ketentuan konstitusi.

“Oleh karena itu kami dari SDI berpendapat segala sesuatu yang dilakukan menurut aturan kostitusi negara Indonesia tidak perlu dikhawatirkan, karena negara dan undang undang menjamin pelaksanaan hal tersebut,” imbuh Tohenda.

SDI juga menyoroti mekanisme penyampaian pengunduran diri Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Lembaga tersebut menilai penyampaian surat kepada MPR merupakan bagian dari prosedur resmi ketatanegaraan.

Peneliti Kebijakan Publik sekaligus Pengamat Komunikasi Politik yang juga Founder Swarna Dwipa Institute, Frans Immanuel Saragih, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme kelembagaan dalam proses tersebut.

“MPR adalah lembaga tinggi negara yang secara konstitusional menetapkan, mengangkat, dan memberhentikan Presiden serta Wakil Presiden. Surat pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk penghormatan tertinggi terhadap kelembagaan negara dan tata kelola pemerintahan yang tertib,” kata Frans.

Dari sisi komunikasi politik, Frans menilai pengunduran diri Gibran berpotensi mengubah persepsi internasional terhadap iklim demokrasi di Indonesia.

“Dan kami mendorong agar proses pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden dilakukan secara konstitusional dan mekanisme yang diatur dalam kaidah kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

Aspek lain yang menjadi perhatian SDI adalah etika politik. Peneliti Pendidikan dan Sosial Swarna Dwipa Institute, Febby Lintang, menilai keputusan mundur di tengah berbagai polemik publik, termasuk isu keabsahan ijazah, memiliki dimensi tanggung jawab moral.

“Seorang pemimpin sejati harus berdiri di atas pilar integritas dan keteladanan. Ketika sebuah kontroversi terus menyita energi publik dan berpotensi menggerus kepercayaan terhadap lembaga kepresidenan, mengundurkan diri adalah sikap negarawan. Ini memberikan pelajaran berharga bagi warga negara bahwa etika dan moral berada di atas kekuasaan,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Swarna Dwipa Institute, Lutfie Nasution, melihat keputusan pengunduran diri tersebut sebagai sinyal positif bagi dunia usaha. Menurutnya, kepastian mengenai proses pergantian kepemimpinan diperlukan untuk meredam ketidakpastian di pasar.

“Pasar dan pelaku ekonomi membenci ketidakpastian yang berlarut-larut (extended uncertainty). Langkah mundur yang tegas dan terukur ini justru memberikan kepastian hukum dan kepemimpinan (certainty of leadership). Dengan kejelasan proses transisi di parlemen, gejolak pasar dapat diredam secepatnya sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga,” kata Lutfie Nasution.

Terkait pengisian jabatan wakil presiden, SDI menyebut mekanisme yang berlaku memberikan kesempatan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti. Nama-nama tersebut selanjutnya dibahas melalui mekanisme politik yang telah diatur.

Frans menilai proses pengajuan calon pengganti tidak akan terlalu sulit karena dalam sistem presidensial, kendali utama pemerintahan berada di tangan Presiden.

“Indonesia memiliki banyak tokoh yang handal dan cakap untuk bisa diajukan sebagai calon pemimpin saat ini dan masa depan,” ungkap Frans.

Febby juga menyampaikan sejumlah nama yang menurutnya layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi wakil presiden. Ia menilai calon pengganti perlu memahami pola pikir Presiden Prabowo Subianto.

“Kami berpendapat dari sisi tokoh politik ada Prof. Sufmi Dasco yang selama ini memainkan peranan sangat penting menjalankan komunikasi politik Presiden Prabowo. Ada juga Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator dan Ketua Umum PAN yang berjuang dan setia kepada Presiden Prabowo,” kata Febby Lintang.

Selain dua nama tersebut, Febby turut menyebut Menteri Koordinator sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Ketua DPR Puan Maharani sebagai tokoh yang dapat dipertimbangkan.

“Dari tokoh muda, kami melihat sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga Menteri Koordinator dan Ketua Umum Partai Demokrat layak untuk diberikan kesempatan mendampingi Presiden Prabowo. Selain itu ada tokoh politik senior yang juga Ketua DPR yang boleh dimajukan sebagai calon Wakil Presiden yaitu Puan Maharani,” imbuh Febby Lintang.

Di akhir kajiannya, SDI mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi proses transisi kepemimpinan secara rasional dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.