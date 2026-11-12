Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Jumat, 13 November 2026 | 03.00 WIB

Suasana Haru dan Riuh Warnai Kepergian Gibran Tinggalkan Istana Wapres

Suasana haru sekaligus riuh mewarnai langkah Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (12/11) petang. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Suasana haru sekaligus riuh mewarnai langkah Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (12/11) petang. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

 
JawaPos.com - Suasana haru sekaligus riuh mewarnai Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (12/11) petang.

Gibran Rakabuming Raka secara resmi meninggalkan kantornya di Istana Wapres usai menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, Gibran lebih dulu menggelar acara perpisahan internal bersama para pegawai Kantor Sekretariat Wakil Presiden dan para relawan secara tertutup.

Barulah sekitar pukul 18.10 WIB, Gibran keluar dari gedung utama dengan mengenakan setelan jas hitam berpadu dasi merah. 
 
Gibran tampak berhenti sejenak untuk bersalaman dan menyapa para staf serta pendukung yang mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel mereka

Di bawah penjagaan ketat Paspampres, Gibran masih sempat melambaikan tangan, melayani ajakan bersalaman, serta berfoto singkat sebelum masuk ke dalam mobil.

Gibran kemudian masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid berwarna hitam dengan nomor polisi B 2015 UYZ dan meninggalkan istana wakil presiden tanpa berbicara sepatah katapun kepada awak media. 

Gibran Resmi Kirim Surat Pengunduran Diri

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11) sekitar pukul 11.17 WIB. 

Mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, ia hadir didampingi dua orang pengawal untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada lembaga negara terkait.

Kedatangan Gibran di Gedung Nusantara III tersebut disambut langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. 

Langkah ini diambil Gibran sehari setelah dirinya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11) pagi.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani. 

Muzani menjelaskan, Gibran meminta agar MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut.

Menyikapi permintaan itu, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan konstitusi.

"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut," ujarnya.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google

Tags

gibran rakabuming rakaistana wapresgibran mundur

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Ditanya Masuk Bursa Pengganti Wapres Gibran, Pramono Anung: Pertanyaannya Mantap Banget! - Image
Nasional

Ditanya Masuk Bursa Pengganti Wapres Gibran, Pramono Anung: Pertanyaannya Mantap Banget!

Jumat, 13 November 2026 | 02.25 WIB

Syakir Daulay Kenang Momen Terkunci Bareng Gibran Rakabuming Raka di Sebuah Ruangan - Image
Entertainment

Syakir Daulay Kenang Momen Terkunci Bareng Gibran Rakabuming Raka di Sebuah Ruangan

Jumat, 13 November 2026 | 02.23 WIB

Rismon Sebut Putusan MA terkait Ijazah Gibran Diputus dalam 8 Jam: Putusan "Same Day" - Image
Politik

Rismon Sebut Putusan MA terkait Ijazah Gibran Diputus dalam 8 Jam: Putusan "Same Day"

Jumat, 13 November 2026 | 01.15 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore