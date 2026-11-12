Suasana Haru dan Riuh Warnai Kepergian Gibran Tinggalkan Istana Wapres



JawaPos.com - Suasana haru sekaligus riuh mewarnai Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (12/11) petang.

Gibran Rakabuming Raka secara resmi meninggalkan kantornya di Istana Wapres usai menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, Gibran lebih dulu menggelar acara perpisahan internal bersama para pegawai Kantor Sekretariat Wakil Presiden dan para relawan secara tertutup.

Barulah sekitar pukul 18.10 WIB, Gibran keluar dari gedung utama dengan mengenakan setelan jas hitam berpadu dasi merah.



Gibran tampak berhenti sejenak untuk bersalaman dan menyapa para staf serta pendukung yang mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel mereka

Di bawah penjagaan ketat Paspampres, Gibran masih sempat melambaikan tangan, melayani ajakan bersalaman, serta berfoto singkat sebelum masuk ke dalam mobil.

Gibran kemudian masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid berwarna hitam dengan nomor polisi B 2015 UYZ dan meninggalkan istana wakil presiden tanpa berbicara sepatah katapun kepada awak media.

Gibran Resmi Kirim Surat Pengunduran Diri Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11) sekitar pukul 11.17 WIB.

Mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, ia hadir didampingi dua orang pengawal untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada lembaga negara terkait.

Kedatangan Gibran di Gedung Nusantara III tersebut disambut langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Langkah ini diambil Gibran sehari setelah dirinya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11) pagi.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani.

Muzani menjelaskan, Gibran meminta agar MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut.

Menyikapi permintaan itu, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan konstitusi.