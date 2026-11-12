Ditanya Masuk Bursa Pengganti Wapres Gibran, Pramono Anung: Pertanyaannya Mantap Banget!

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan reaksi singkat saat namanya disebut-sebut sebagai salah satu kandidat potensial pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ditemui awak media di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/11), Pramono memilih enggan berkomentar jauh mengenai isu tersebut.

"Pertanyaannya mantap banget," ucap Pramono singkat sembari menghindari pertanyaan lanjutan dari wartawan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah menghangatnya bursa calon wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya.

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Analisis Pengamat Soal Kriteria Pengganti Wapres

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai bahwa Pramono Anung bersama Sufmi Dasco Ahmad memiliki peluang besar untuk mengisi kekosongan kursi wakil presiden.

Menurut Adib, tantangan terbesar pemerintahan saat ini adalah mencari sosok yang mampu meredam ketegangan antar elit politik.

Stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sangat bergantung pada figur pendamping yang dapat diterima oleh seluruh elemen, baik di dalam koalisi maupun pihak oposisi.

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"Pertarungan elit ini yang bermasalah selama ini. Jadi wakil presidennya adalah wakil presiden yang bisa diterima oleh semua elit politik terutama dalam koalisi," kata Adib kepada JawaPos.com.

Selain kemampuan komunikasi politik yang cair, Adib menekankan pentingnya kapasitas teknokratis bagi calon wakil presiden mendatang.

Sosok tersebut harus mampu mengakselerasi eksekusi visi pembangunan serta merealisasikan janji kampanye bersama para menteri.

"Secara teknokratis dia memang punya visi yang bisa mengeksekusi bersama-sama dengan presiden. Janji-janji kampanye secara teknokratis bagaimana bisa dimudahkan, bisa diakselerasi, dibantu dengan para menteri itu bisa diselesaikan," jelasnya.

Rekam Jejak Dasco dan Pramono di Mata Pengamat

Dalam pandangan Adib, rekam jejak Sufmi Dasco Ahmad dan Pramono Anung dinilai selaras dengan kebutuhan penyelesaian masalah strategis saat ini. Keduanya dianggap telah teruji di posisi masing-masing.

"Dasco dan Pramono Anung punya peluang besar. Terbukti mereka berdua punya jiwa yang bisa memecahkan persoalan. Dasco sudah terbukti jadi wakil ketua DPR, Pramono kerja senyap, DKI bisa dibereskan," urai Adib.

Adib juga berpendapat bahwa latar belakang politik Pramono dari PDIP bukanlah penghalang untuk menjalin komunikasi lintas partai, sama halnya dengan posisi strategis yang dimiliki Dasco di parlemen.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka

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Kursi wakil presiden resmi lowong setelah Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11) pukul 11.17 WIB. Kedatangan tersebut untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah sehari sebelumnya, pada Rabu (11/11) pagi, Gibran lebih dulu menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan dokumen tersebut dan memastikan lembaganya akan segera memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani.