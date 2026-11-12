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Penulis: Muhammad Ridwan
Jumat, 13 November 2026 | 00.50 WIB

Pesan Prabowo usai Pengunduran Diri Gibran: Mari Ciptakan Suasana Sejuk untuk Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers menyikapi mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11). - Image

Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers menyikapi mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga suasana tetap sejuk, damai, dan kondusif setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Prabowo menegaskan, kepentingan bangsa, negara, dan rakyat harus menjadi prioritas utama di tengah dinamika yang berkembang.

Ia mengingatkan agar setiap perkembangan disikapi dengan kepala dingin dan penuh tanggung jawab, tanpa mengedepankan kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Saya mengajak saudara-saudara sekalian semuanya, marilah kita selalu mengutamakan kepentingan yang besar, kepentingan negara, bangsa dan rakyat,” kata Prabowo dalam pernyataan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11).

Presiden juga mengajak masyarakat menjaga ketenangan dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai upaya yang berpotensi memecah belah persatuan. Menurutnya, suasana yang damai dan sejuk menjadi prasyarat agar seluruh elemen bangsa dapat terus berfokus pada kepentingan rakyat.

“Mari kita ciptakan rasa sejuk untuk rakyat kita, marilah kita waspada terhadap upaya-upaya memecah belah bangsa kita,” tegasnya.

Prabowo kemudian mengingatkan bahwa ada pihak-pihak yang dinilainya tidak menginginkan Indonesia tertib, damai, sejahtera, adil, dan makmur. Karena itu, masyarakat diminta waspada terhadap upaya yang memicu kegaduhan dan mengganggu persatuan bangsa.

“Upaya-upaya menimbulkan gaduh yang saya kira kita sudah semuanya sadar ini berasal dari golongan yang tidak ingin lihat Indonesia tertib, tidak ingin lihat Indonesia damai, tidak ingin lihat Indonesia sejahtera, tidak ingin lihat Indonesia dalam suasana adil dan makmur,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa keadilan dan kemakmuran membutuhkan suasana yang sejuk dan damai. Untuk itu, seluruh elemen bangsa, terutama para pemimpin dan kekuatan politik, perlu menunjukkan kebesaran jiwa serta sikap kenegarawanan dalam menyikapi setiap dinamika.

“Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa besar, menunjukkan sikap negarawan,” pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati
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gibran rakabuming rakagibran mundurprabowo subianto

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