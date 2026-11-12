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Penulis: Muhammad Ridwan
Kamis, 12 November 2026 | 23.25 WIB

Dua Tahun Pemerintahan Bersama Gibran, Prabowo Sebut Banyak Capaian yang Diwujudkan untuk Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers menyikapi mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11). - Image

Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers menyikapi mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Gibran Rakabuming Raka selama menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) dalam dua tahun pemerintahan. Prabowo mengakui, Gibran berkontribusi besar sejak masa kampanye hingga memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

"Saya ingin menyampaikan bahwa beliau telah banyak membantu saya, mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).

Menurut Prabowo, berbagai hasil kerja pemerintah selama dua tahun terakhir merupakan buah dari kerja bersama seluruh jajaran pemerintahan. Ia menegaskan, Gibran turut mengambil bagian dalam berbagai pencapaian yang telah diwujudkan untuk masyarakat.

"Dan dalam dua tahun pemerintahan kita, banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita," ujarnya.

Kepala Negara secara khusus mengakui bahwa sejumlah keberhasilan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Gibran. Ia menilai, Gibran telah memberikan kontribusi selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

"Berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi beliau," tegas Prabowo.

Prabowo menjelaskan, sejak awal masa pemerintahan, dirinya telah membagi tugas dengan Gibran. Ia meminta wakil kepala negara untuk lebih banyak turun langsung ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, guna memastikan program pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.

"Sejak awal pemerintahan, saya minta beliau untuk turun langsung ke daerah-daerah, turun ke daerah-daerah terpencil, untuk mengecek jalannya program-program pemerintah. Pembagian tugas tersebut, saya yang mengatur," jelasnya.

Prabowo mengatakan, pembagian tugas tersebut dilakukan agar dirinya dapat lebih berkonsentrasi pada perumusan kebijakan strategis di tingkat nasional. Fokus tersebut mencakup pembenahan regulasi, peningkatan efisiensi, serta upaya menertibkan berbagai bentuk penyelewengan di seluruh sektor.

Selain itu, Prabowo juga menaruh perhatian pada pembenahan sistem perekonomian nasional agar kembali berpedoman pada amanat konstitusi. Ia secara khusus menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Dan memperbaiki sistem ekonomi kita supaya sungguh-sungguh kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33 dan Pasal 34," pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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