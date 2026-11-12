UGM Bentuk TGPF, Langkah Tegas Usut Kericuhan Saat Penyampaian Aspirasi 10 November

JawaPos.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil sikap tegas dan langkah nyata dalam merespons insiden bentrokan serta tindakan represif aparat yang menimpa massa aksi dalam unjuk rasa Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 di Yogyakarta.

Sebagai bentuk komitmen menjaga marwah demokrasi dan keselamatan sivitas akademika, UGM resmi menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) lintas perguruan tinggi.

"UGM mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk mahasiswa dan sivitas akademika," demikian pernyataan resmi sikap UGM melalui media sosial resminya, Kamis (12/11).

Langkah pengusutan tuntas insiden kericuhan dilakukan UGM dengan menggandeng sejumlah perguruan tinggi lain untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). TGPF tersebut diberikan mandat penuh untuk menghimpun keterangan, mengumpulkan bukti-bukti autentik, serta menelusuri seluruh rangkaian peristiwa di lapangan secara transparan.

UGM menekankan bahwa proses pencarian fakta ini harus berjalan secara independen, objektif, terbuka, dan sepenuhnya berbasis bukti valid agar kebenaran peristiwa dapat terungkap secara adil.

Dalam pernyataan sikapnya, UGM secara tegas mengecam segala bentuk tindak kekerasan, intimidasi, dan tindakan represif aparat keamanan terhadap massa aksi unjuk rasa.

Pihak universitas mengingatkan kembali bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin penuh bagi setiap warga negara.

Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi wajib dihormati dan dijaga sebagai ruang aman bagi sivitas akademika untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan menyuarakan aspirasi tanpa rasa takut.

Terkait kondisi para mahasiswa yang terdampak dalam aksi tersebut, sebanyak tujuh orang mahasiswa UGM yang sebelumnya sempat diamankan telah berhasil dipulangkan pada Selasa (11/11) malam tepat pukul 20.00 WIB.

Sementara itu, satu mahasiswa lainnya masih harus menjalani perawatan medis intensif di rumah sakit akibat cedera yang dialaminya.