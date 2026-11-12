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Penulis: Syahrul Yunizar
Kamis, 12 November 2026 | 23.19 WIB

Bertugas 2 Tahun Sebagai Wapres, Gibran Turun ke Pelosok untuk Cek Program

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Usai menerima pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden (wapres) pada Kamis (12/11), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Gibran telah melaksanakan tugas-tugas yang dia perintahkan secara langsung. 

Sejak bertugas sebagai wapres mulai Oktober 2024, Gibran membantu Prabowo menjalankan pemerintahan. Menurut dia, banyak capaian sudah berhasil diwujudkan bersama-sama untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Semua itu, tidak lepas dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Gibran.

”Sejak awal pemerintahan, saya minta beliau untuk turun langsung ke daerah-daerah, turun ke daerah-daerah terpencil, untuk mengecek jalannya program-program pemerintah,” ucap Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta. 

Prabowo memastikan, pembagian tugas tersebut dia atur secara langsung. Tugas itu diberikan kepada Gibran karena dirinya perlu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional di level pusat, memperbaiki berbagai aturan, melakukan efisiensi, menertibkan penyelewengan, dan memperbaiki sistem ekonomi Indonesia.

”Supaya sungguh-sungguh kembali ke UUD 1945, terutama Pasal 33 dan Pasal 34,” imbuhnya. 

Apalagi, lanjut Prabowo, di masa awal bertugas sebagai presiden situasi global sangat dinamis. Konflik di berbagai belahan dunia memicu terjadinya peperangan yang berimbas pada ketidakpastian. Karena itu, butuh atensi langsung dari dirinya sebagai presiden.

”Situasi terakhir, peperangan di Timur Tengah, telah berdampak pada perekonomian dunia, termasuk perekonomian kita. Dengan demikian, saya merasa terbantu,” ujarnya.

Dalam catatan Prabowo, Gibran sudah melaksanakan tugas dengan baik. Diantaranya dengan mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten dan kota dalam waktu dua tahun. Juga mengecek dan meninjau 303 titik proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah.

”Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah,” lanjut Prabowo.

Karena itu, sebagai kepala negara, Prabowo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Gibran. Terlebih, Gibran membantu dirinya sejak lama. Persisnya mulai kontestasi politik pemilihan presiden dan wapres berlangsung.

”Saya ingin menyampaikan bahwa beliau banyak membantu saya, mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat,” kata dia.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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