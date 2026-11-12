Gibran Mundur, Prabowo: Tunjukkan Sikap Kesatria dan Negarawan sebagai Wapres RI

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto menilai Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan sikap kesatria dan kenegarawanan setelah memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI. Prabowo mengaku menerima surat pengunduran diri Gibran pada pukul 10.15 WIB.

"Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan. Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).

Kepala Negara turut menyinggung adanya perbedaan sistem pendidikan antara Indonesia dan negara lain. Menurutnya, perbedaan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dipahami dalam melihat persoalan persyaratan pendidikan yang belakangan menjadi perhatian.

Ia juga menyinggung adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional yang berlaku di Indonesia.

"Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," tegasnya.

Prabowo menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gibran selama mendampinginya, baik ketika mengikuti kontestasi pemilihan presiden maupun selama menjalankan pemerintahan dalam dua tahun terakhir.

Menurut Prabowo, Gibran telah memberikan dukungan sejak masa kampanye hingga keduanya memenangkan Pilpres 2024.

"Saya ingin menyampaikan bahwa beliau telah banyak membantu saya, mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat. Dan dalam dua tahun pemerintahan kita, banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa berbagai hasil yang telah dicapai pemerintah selama ini merupakan bagian dari kerja bersama, termasuk kontribusi Gibran selama menjabat sebagai Wakil Presiden.