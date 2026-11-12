Respons Presiden Menerima Pengunduran Diri Gibran, Prabowo: Dengan Berat Hati Saya Terima

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menerima keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisi wakil presiden (wapres) pada Kamis (12/11). Dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Prabowo menyatakan bahwa keputusan itu diterima dengan berat hati.

Keterangan itu disampaikan oleh Prabowo menyikapi dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Dia menyampaikan bahwa pada pukul 10.15 WIB tadi, sudah menerima Gibran dan menerima surat pengunduran diri dari jabatan wapres yang diemban selama lebih kurang dua tahun sejak Oktober 2024.

”Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ucap Prabowo.

Menurut presiden, Gibran telah menunjukkan sikap ksatria, penuh tanggung jawab, dan sikap negarawan. Prabowo menyebut Gibran datang sendiri menemui dirinya untuk menyampaikan pengunduran diri. Kemudian melakukan hal yang sama saat mendatangi MPR.

”Beliau memilih datang sendiri untuk menyampaikan surat tersebut, meskipun bisa saja beliau mengutus orang lain untuk menyampaikan surat. Beliau datang menghadap saya sendiri dan beliau juga datang ke MPR sendiri. Dan hari ini, sekarang ini, beliau bersama saya menghadapi saudara-saudara sebangsa dan setanah air,” lanjut Prabowo.

Atas sikap tersebut, Prabowo percaya Gibran mampu melewati situasi yang tidak mudah hari-hari ini dengan tegar. Sebab, dia sudah menunjukkan sikap ksatria dan sikap negarawan ketika memutuskan untuk menanggalkan posisi dan jabatan wapres.

”Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang. Saya yakin beliau akan berhasil dalam perjalanan karier dan pengabdian beliau selanjutnya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Prabowo memastikan akan terus memberikan dukungan kepada Gibran dan keluarga. Dia mengaku pernah pula berada pada masa-masa sulit seperti dialami oleh Gibran belakangan ini. Karena itu, dia juga mendoakan agar putra sulung Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tersebut dapat melalui masa sulit tersebut.