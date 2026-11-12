Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Syahrul Yunizar
Kamis, 12 November 2026 | 23.13 WIB

Respons Presiden Menerima Pengunduran Diri Gibran, Prabowo: Dengan Berat Hati Saya Terima

Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026). (Youtube Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026). (Youtube Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menerima keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisi wakil presiden (wapres) pada Kamis (12/11). Dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Prabowo menyatakan bahwa keputusan itu diterima dengan berat hati.

Keterangan itu disampaikan oleh Prabowo menyikapi dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Dia menyampaikan bahwa pada pukul 10.15 WIB tadi, sudah menerima Gibran dan menerima surat pengunduran diri dari jabatan wapres yang diemban selama lebih kurang dua tahun sejak Oktober 2024.

”Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ucap Prabowo

Menurut presiden, Gibran telah menunjukkan sikap ksatria, penuh tanggung jawab, dan sikap negarawan. Prabowo menyebut Gibran datang sendiri menemui dirinya untuk menyampaikan pengunduran diri. Kemudian melakukan hal yang sama saat mendatangi MPR.

”Beliau memilih datang sendiri untuk menyampaikan surat tersebut, meskipun bisa saja beliau mengutus orang lain untuk menyampaikan surat. Beliau datang menghadap saya sendiri dan beliau juga datang ke MPR sendiri. Dan hari ini, sekarang ini, beliau bersama saya menghadapi saudara-saudara sebangsa dan setanah air,” lanjut Prabowo.

Atas sikap tersebut, Prabowo percaya Gibran mampu melewati situasi yang tidak mudah hari-hari ini dengan tegar. Sebab, dia sudah menunjukkan sikap ksatria dan sikap negarawan ketika memutuskan untuk menanggalkan posisi dan jabatan wapres.

”Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang. Saya yakin beliau akan berhasil dalam perjalanan karier dan pengabdian beliau selanjutnya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Prabowo memastikan akan terus memberikan dukungan kepada Gibran dan keluarga. Dia mengaku pernah pula berada pada masa-masa sulit seperti dialami oleh Gibran belakangan ini. Karena itu, dia juga mendoakan agar putra sulung Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tersebut dapat melalui masa sulit tersebut.

”Saya sampaikan bahwa saya akan terus memberi dukungan dan saya berdoa semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini,” kata Prabowo.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google

Tags

prabowogibranmundurwapres

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Tanggapi Pengunduran Diri Gibran, PDIP Jatim Sebut Jadi Pelajaran Etika Berpolitik - Image
Nasional

Tanggapi Pengunduran Diri Gibran, PDIP Jatim Sebut Jadi Pelajaran Etika Berpolitik

Kamis, 12 November 2026 | 22.44 WIB

30 Gerobak UMKM Hadir di Istana Wapres Saat Gibran Mundur, Mi Ayam-Bakso-Sate Pun Digratiskan - Image
Nasional

30 Gerobak UMKM Hadir di Istana Wapres Saat Gibran Mundur, Mi Ayam-Bakso-Sate Pun Digratiskan

Kamis, 12 November 2026 | 22.05 WIB

Berikut Isi Lengkap Surat Pengunduran Diri Gibran yang Diserahkan ke MPR - Image
Nasional

Berikut Isi Lengkap Surat Pengunduran Diri Gibran yang Diserahkan ke MPR

Kamis, 12 November 2026 | 21.15 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore