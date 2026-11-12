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Penulis: Ryandi Zahdomo
Kamis, 12 November 2026 | 23.12 WIB

Aktivis Lingkungan Kritik Pemerintah, Lebih Sibuk Bahas Wapres Mundur Ketimbang Darurat Karhutla

Walhi dan dan koalisi Orang Muda Pulihkan Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Kamis (12/11). (Istimewa) - Image

Walhi dan dan koalisi Orang Muda Pulihkan Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Kamis (12/11). (Istimewa)

JawaPos.com - Sejumlah aktivis lingkungan dari Walhi dan koalisi Orang Muda Pulihkan Indonesia melayangkan kritik tajam terhadap pemerintah dan DPR. 

Mereka menilai para pemangku kebijakan jauh lebih sigap merespons pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketimbang menangani darurat bencana ekologis dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) di berbagai daerah.

Kritik tersebut disuarakan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (12/11) siang, menyusul diserahkannya surat pengunduran diri Gibran kepada MPR.

Perwakilan Desk Disaster Sumatera Selatan (Sumsel), Suci Nasari, menilai ada ketimpangan respons yang sangat mencolok antara dinamika politik di ibu kota dan krisis lingkungan yang melanda daerah. Menurutnya, persoalan serius di lapangan seolah diabaikan oleh para pemangku kebijakan.

"Pemerintah ini entah menutup mata atau seolah bertuli-tuli tentang persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Papua, dan berbagai daerah terdampak lainnya," ujar Suci, Kamis (12/11).

Ia menambahkan, perhatian pemerintah berbondong-bondong tertuju pada dinamika politik kepemimpinan negara, sementara bencana alam di daerah luput dari penanganan serius.

"Giliran bencana-bencana begini terjadi, pemerintah seolah menutup mata. Tetapi ketika kita lihat wapres kita mengundurkan diri, itu ramai sekali pemerintah-pemerintah yang berbondong-bondong untuk membahas bahkan datang terkait hal tersebut. Sangat miris sekali," ungkapnya.

Suci menegaskan, pergantian pucuk pimpinan negara tidak akan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat terdampak apabila negara tetap abai terhadap kerusakan alam serta gagal menindak pihak perusak lingkungan.

"Siapapun wapresnya, siapapun presidennya, kalau memang seolah-olah bertuli-tuli, enggak melihat persoalan yang terjadi saat ini, bahkan enggak ada tanggung jawab sama sekali untuk memulihkan, ini sama saja," tegasnya.

ISPU Sumatera Selatan Tembus Angka 1.702

Suci memaparkan situasi darurat ekologis yang melanda Sumatera Selatan. Berdasarkan data di lapangan, karhutla di wilayah tersebut telah berlangsung sejak Januari hingga Oktober 2026, dengan puncak eskalasi terparah terjadi dalam tiga bulan terakhir.

Dampak pekatnya kabut asap merata di 17 kabupaten/kota di Sumsel, menyebabkan kualitas udara memburuk drastis hingga jauh melampaui ambang batas normal kesehatan.

"Nilai ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) itu normalnya di angka 50. Nah, di Sumatera Selatan sendiri mencapai angka 1.702. Jadi bisa dibayangkan berapa kali lipat nilai angka ISPU itu," beber Suci.

Empat Tuntutan Utama Massa Aksi

Aksi unjuk rasa ini turut diramaikan oleh gabungan organisasi pencinta alam. Massa menggelar aksi teatrikal, membentangkan spanduk serta poster, hingga menghadirkan maskot satwa sebagai simbol kerusakan habitat flora dan fauna akibat krisis ekologis.

Melalui aksi tersebut, massa mendesak pemerintah dan DPR segera merealisasikan empat tuntutan utama:

1. Pemulihan Ekosistem: Mendesak pemulihan ekosistem esensial yang mengalami kerusakan parah akibat bencana ekologis.

2. Pemulihan Ruang Hidup: Mengembalikan ruang hidup yang layak bagi masyarakat di berbagai wilayah terdampak.

3. Penegakan Hukum Tegas: Menuntut penegakan hukum dan pertanggungjawaban penuh dari korporasi yang terlibat dalam perusakan lingkungan.

4. Transparansi Data: Meminta transparansi data kebencanaan secara terbuka untuk mengatasi ketimpangan antara temuan empiris di lapangan dan data resmi pemerintah.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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