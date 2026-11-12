Tangani 5 Kasus TPPO, Bareskrim Polri Ungkap Modus Pengantin Pesanan Hingga Rekrutmen Militer Rusia

JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri tengah menangani lima kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Modusnya beragam, mulai pengantin pesanan di Tiongkok hingga menjadi anggota militer asing di Rusia.

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan bahwa lima kasus TPPO itu ditangani lewat laporan polisi yang berbeda-beda. Pertama laporan polisi bernomor LP/B/102/III/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI pada 3 Maret 2026 dengan jumlah tersangka yang ditahan sebanyak lima orang dan satu korban

Kemudian laporan polisi nomor LP/A/7/X/2026/SPKT.DITTIPID PPA DAN PPO/BARESKRIM POLRI tanggal 7 Oktober 2026 dengan tersangka 2 orang dan jumlah korban ada 6 orang. Ada pula laporan polisi nomor LP/B/482/X/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 11 Oktober 2026 dengan tersangka 3 orang dan jumlah korban 3 orang.

Selain itu, laporan polisi nomor LP/A/8/X/2026/SPKT.DITTIPID PPA DAN PPO/BARESKRIM POLRI tanggal 21 Oktober 2026 dengan tersangka 1 orang dan jumlah korban 5 orang. Juga laporan polisi nomor LP/A/6/IX/2026/SPKT.DITTIPID PPA PPO/BARESKRIM POLRI tanggal 25 September 2026 dengan tersangka 2 orang dan jumlah korban 7 orang.

”Kami ingin menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, akan diproses,” ucap Nurul dalam konferensi pers di Bareskrim Polri pada Kamis (12/11).

Nurul mengungkapkan bahwa lima kasus tersebut terkait dengan modus penempatan pekerja migran Indonesia secara non prosedural di Arab Saudi dan Turki. Kasus itu juga terkait dengan pengungkapan TPPO dengan modus pengantin pesanan untuk dinikahkan dengan warga negara Tiongkok serta pengembangan penanganan TPPO modus tentara bayaran di Rusia.

”Perkara ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan hingga saat ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan perekrut yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar negeri,” jelasnya.