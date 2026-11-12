Tanggapi Pengunduran Diri Gibran, PDIP Jatim Sebut Jadi Pelajaran Etika Berpolitik

JawaPos.com - Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono menyoroti perkembangan konstelasi politik nasional yang berjalan sangat cepat dan berujung pada pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pengunduran diri Gibran merupakan fakta politik yang harus diterima sekaligus menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga etika, kesetiaan, serta komunikasi dalam politik.

"Terus terang, seluruh masyarakat mestinya cukup terkejut melihat proses politik yang berlangsung begitu cepat. Dalam waktu relatif singkat, kita menyaksikan perubahan besar dalam konstelasi politik nasional. Tetapi ini fakta politik yang harus diterima. Selanjutnya, semua harus kembali kepada konstitusi sebagai pegangan bersama," ujar Didik pada Kamis (12/11).

Didik pun secara khusus menyoroti dukungan terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang digulirkan oleh 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi berbeda. Jumlah itu termasuk dari partai-partai yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Ia menilai pergeseran dukungan tersebut membuktikan bahwa lanskap politik Indonesia sangat dinamis dan tidak ada dukungan yang bersifat permanen.

"Ini yang menarik untuk dicermati. Mereka yang dahulu berada dalam satu barisan politik ternyata sekarang bisa mengambil sikap berbeda. Dukungan anggota dari seluruh fraksi, termasuk partai-partai pengusung Prabowo-Gibran, menunjukkan bahwa lanskap politik nasional memang telah berubah," jelasnya.

Didik mengingatkan, kekuasaan dapat diraih melalui kemenangan elektoral, namun kepercayaan publik dan martabat politik hanya bisa dirawat melalui konsistensi, kesetiaan, dan etika moral.

Ia juga menyinggung perjalanan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang pernah memimpin Indonesia selama sepuluh tahun bersama dukungan besar PDI Perjuangan. Namun harus berakhir dengan kurang baik.

"Ibu Megawati selalu mengajarkan keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran, dan kejujuran. Dalam tradisi perjuangan kami dikenal Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menang. Tetapi kebenaran tidak memerlukan sorak-sorai atas kesulitan orang lain. Biarlah waktu dan sejarah memberikan penilaiannya sendiri," tutur Didik.

Terkait proses ketatanegaraan pasca-pengunduran diri Gibran, Didik menegaskan agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan konstitusi yang berlaku guna menjamin kepastian pemerintahan.

Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan agar fokus menangani berbagai persoalan mendesak rakyat, mulai dari ekonomi, lapangan kerja, hingga penanggulangan bencana.

"Indonesia jauh lebih besar daripada kepentingan satu keluarga, satu partai, atau satu kelompok politik tertentu. Pemerintahan harus tetap berjalan dan semakin efektif," tegasnya.

Didik mengingatkan, negara-negara lain bergerak sangat cepat dalam mengembangkan inovasi, kecerdasan buatan, digitalisasi, dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Oleh karena itu, ia berpesan agar energi politik di Tanah Air tidak terkuras habis pada intrik kekuasaan, melainkan diarahkan sepenuhnya untuk masa depan kemajuan bangsa.