Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Bakom RI Pastikan Pemerintahan Prabowo Tetap Berjalan Normal

JawaPos.com – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meski dinamika politik dalam negeri sedang mengalami goncangan pasca pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dan meletakkan jabatan wapres kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11).



Syahganda menegaskan situasi tersebut tidak memengaruhi jalannya pemerintahan. Menurutnya, seluruh aktivitas penyelenggaraan negara tetap berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.



"Di tengah dinamika Wakil Presiden yang sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR, kami memastikan roda pemerintahan sekarang di bawah komando Pak Presiden Prabowo berjalan normal," kata Syahganda dalam keterangan tertulis.



Ia juga memastikan, kondisi perekonomian nasional tetap terjaga dan terus menunjukkan aktivitas positif. Syahganda menilai dinamika politik yang tengah berkembang tidak sampai mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia. "Perekonomian saat ini sudah 'decoupling'. Meski ada situasi riuh politik, perekonomian tidak terganggu. Ini juga bukti kematangan berpolitik bangsa ini," tegasnya.



Selain aktivitas ekonomi, Syahganda menyebut berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo tetap berjalan sesuai rencana. Sejumlah program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR), dipastikan tidak mengalami penghentian.



Ia mencontohkan komitmen pemerintah dalam melanjutkan program pendidikan melalui peresmian Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11).



"Faktanya program-program pemerintahan Presiden Prabowo kan belum ada yang berkurang sampai sekarang," ucap Syahganda.



Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa koordinasi antarkementerian dan lembaga negara tetap berlangsung secara intensif. Seluruh jajaran pemerintahan, kata dia, masih bekerja sesuai tugas dan fungsinya dengan mengikuti arahan Presiden Prabowo.



Menyikapi dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, Syahganda mengimbau publik agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh spekulasi maupun informasi yang belum dipastikan kebenarannya.



Ia pun menegaskan pemerintah akan terus memberikan informasi mengenai perkembangan situasi secara terbuka. Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui saluran resmi negara agar masyarakat memperoleh keterangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.