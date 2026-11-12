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Penulis: Ryandi Zahdomo
Kamis, 12 November 2026 | 22.22 WIB

Detik-detik Gibran Tinggalkan Istana Wapres Usai Kirim Surat Pengunduran Diri 

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Gibran Rakabuming Raka resmi meninggalkan Istana Wakil Presiden pada Kamis (12/11) siang. Hal ini menyusul langkah politiknya menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan MPR RI.

Sekitar pukul 14.12 WIB, Gibran yang masih mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah keluar dan menyempatkan diri menghampiri ratusan pendukungnya yang telah berkumpul di pelataran istana Wapres.

Massa pendukung tampak saling berdorongan demi bisa bersalaman secara langsung atau sekadar menyampaikan dukungan kepada Gibran.

Dengan pengawalan ketat, ia berjalan sejauh kurang lebih 100 meter menuju mobil yang terparkir di halaman istana.

Tepat pukul 14.20 WIB, Gibran meninggalkan Istana Wapres menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid berwarna hitam dengan nomor polisi B 2015 UYZ.

Hingga beranjak dari lokasi, Gibran dilaporkan tidak memberikan sepatah kata pun kepada awak media, dan tujuan perjalanannya masih belum diketahui.

Rangkaian Penyerahan Surat ke Pimpinan MPR

Keputusan mundur ini diambil Gibran setelah sehari sebelumnya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11) pagi.

Pada Kamis siang sekitar pukul 11.17 WIB, Gibran tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, didampingi dua orang pengawal. Kedatangannya disambut langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi langsung maksud kedatangan tersebut usai pertemuan tertutup.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani.

Muzani menambahkan, Gibran meminta agar MPR dapat segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut sesuai ketentuan konstitusi.

Menanggapi permintaan itu, pimpinan MPR dijadwalkan segera menggelar rapat internal untuk membahas tahapan konstitusional berikutnya.

Editor: Kuswandi
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