30 Gerobak UMKM Hadir di Istana Wapres Saat Gibran Mundur, Mi Ayam-Bakso-Sate Pun Digratiskan

JawaPos.com - Sebanyak 30 gerobak lebih jajanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diborong dan disediakan secara gratis di pelataran Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, pada Kamis (12/11) siang.

Penyediaan makanan gratis ini berlangsung bertepatan dengan momentum resminya Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR RI.

Berdasarkan pantauan di lokasi, deretan gerobak makanan berat hingga minuman dingin berjajar rapi di area pelataran. Menu yang tersedia cukup beragam. Mulai dari mi ayam, bakso, sate, hingga jajanan seperti cilok.

Akses masuk menuju area pelataran Istana Wapres memang dibuka luas pada hari tersebut bagi para relawan yang ingin bertemu langsung dengan Gibran. Sejumlah simpatisan dilaporkan tiba di lokasi menggunakan bus sebelum akhirnya masuk ke area dalam.

Begitu Gibran tiba dan memasuki gedung utama Sekretariat Wakil Presiden, ratusan relawan langsung mengantre untuk menyantap hidangan yang telah disediakan.

Sumbangan Relawan hingga Pesanan Dadakan

Ketersediaan ribuan porsi makanan tersebut berasal dari inisiatif sumbangan para relawan pendukung Gibran. Salah satu simpatisan dari Garda Militan Orang Solo (Garamiro), Rian, mengungkapkan bahwa pihaknya turut memboyong tiga gerobak UMKM dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan.

"Dari relawan, betul. Kita menyediakan dari Garamiro itu 1.000 porsi. 1.000 porsi dibagi tiga gerobak," ujar Rian kepada JawaPos.com di lokasi, Kamis (12/11).

Di sisi lain, momen ini juga membawa kejutan bagi para pelaku usaha kecil. Supri, 45, seorang pedagang Bakso Malang yang sehari-hari berjualan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengaku kaget saat dagangannya diborong secara mendadak pada pagi hari.

Menurutnya, seseorang dari pihak Sekretariat Wakil Presiden mendatangi lapaknya sekitar pukul 10.00 WIB dan memintanya langsung merapat ke Istana Wapres. Supri membawa sekitar 500 porsi bakso malang yang dibagi ke dalam dua gerobak.

"Ini ada pesenan dadakan sih. Tadi pagi sekitar jam 10.00 WIB mau dagang, dikabarin, disuruh ke sini (Istana Wapres)," kata Supri.

Ia juga mengaku tidak mengetahui detail acara yang sedang berlangsung di dalam istana, termasuk mengenai isu pengunduran diri Gibran.

"Enggak dapet informasi (acara apa), cuman pesenan doang gitu, mau apa enggak, ya saya mau. Saya enggak sempet nanya-nanya gitu, soalnya kan dadakan, cuma dibilangin acara makan-makan aja," tuturnya.

Penyerahan Surat Pengunduran Diri Gibran

Keramaian di Istana Wapres tersebut terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11) sekitar pukul 11.17 WIB. Mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, ia hadir didampingi dua orang pengawal menuju Gedung Nusantara III.

Kedatangan Gibran disambut langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah sehari sebelumnya, Rabu (11/11) pagi, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Ahmad Muzani.

Muzani menambahkan bahwa Gibran meminta pihak MPR segera menindaklanjuti pengajuan tersebut. Menyikapi hal ini, pimpinan MPR berencana menggelar rapat guna membahas tahapan proses konstitusional yang harus dijalankan.