Berikut Isi Lengkap Surat Pengunduran Diri Gibran yang Diserahkan ke MPR

JawaPos.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku telah membuka surat pengunduran diri yang diserahkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Surat itu dibuka Pimpinan MPR RI setelah menerima secara lansung dari Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

"Setelah tadi pada pukul 11.26 (WIB), Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, pimpinan MPR tadi segera menyelenggarakan rapat pimpinan untuk menindaklanjuti rapat tersebut," kata Muzani usai memimpin rapat Pimpinan MPR.

Muzani lantas mengungkapkan isi surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan kepada pimpinan MPR RI. Dalam surat tersebut, Gibran secara resmi menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024-2029 atas permintaan sendiri.

"Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," ujar Muzani membacakan isi surat tersebut.

"Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," lanjut Muzani membacakan isi surat Gibran.

Saat ditanya mengenai alasan spesifik di balik keputusan pengunduran diri tersebut, Muzani menegaskan bahwa Gibran tidak mencantumkannya dalam surat yang diserahkan ke MPR.