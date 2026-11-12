Komentar Putri Gus Dur Soal Kabar Mundurnya Gibran, Inayah: Masukin Lamarannya di Mana?

JawaPos.com - Putri bungsu Presiden Indonesia keempat Gus Dur, Inayah Wulandari Wahid turut menanggapi kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Inayah Wahid yang dikenal senang bercanda itu menyebut dirinya sudah memenuhi syarat untuk jadi orang nomor dua di Indonesia ini.

"Saya cuma mau nanya, ini masukin lamarannya ke mana ya? Kalau mau masukan lamaran. Saya sudah memenuhi beberapa syarat, kayak jadi anak presiden udah," ujarnya di Surabaya, Kamis (12/11).

Inayah mengaku enggan terlalu serius menanggapi kabar pengunduran diri yang dilakukan Gibran tersebut. Menurutnya, biarkan permasalahan tersebut menjadi urusannya para elite politik di negeri ini.

"Udahlah, itu urusan yang di atas-atas. Tapi yang paling penting bagi publik itu, urusan pertarungan politik segala macam itu jangan sampai mendistraksi kita dari berbagai macam problem negara," ujar Inayah dalam pembukaan Festival Film Santri (FFS) 2026 di Surabaya.

Menurut Inayah, ada hal-hal yang lebih penting, genting, dan membutuhkan untuk mendapat perhatian serius. Sebab berbagai permasalahan di negara ini selalu saja ujung-ujungnya sama: menyengsarakan rakyat.