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Penulis: Ryandi Zahdomo
Kamis, 12 November 2026 | 20.32 WIB

Usai Serahkan Surat Mundur ke MPR, Gibran Disambut Ratusan Simpatisan dan Elit PSI

Gibran Rakabuming Raka kembali ke Istana Wakil Presiden pada Kamis (12/11) pukul 12.26 WIB setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Gibran Rakabuming Raka kembali ke Istana Wakil Presiden pada Kamis (12/11) pukul 12.26 WIB setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gibran Rakabuming Raka kembali ke Istana Wakil Presiden pada Kamis (12/11) pukul 12.26 WIB setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com, kepulangan Gibran disambut langsung oleh ratusan simpatisan serta sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ia tiba sekitar pukul 12.26 WIB dengan disambut ratusan simpatisan yang telah tiba lebih dulu.

Terlihat Gibran turut didampingi sejumlah politikus PSI seperti Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, Direktur Penggalangan Relawan DPP PSI, Furqan AMC, dan lainnya.

Selain penyambutan massa, halaman Istana Wapres juga dipenuhi puluhan gerobak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Gerobak-gerobak tersebut disediakan bagi para pengunjung yang hadir dan dapat diambil secara cuma-cuma.

Massa pun juga meneriakkan yel-yel "Indonesia, Cinta Gibran", "Mas Gibran, Cinta Indonesia".

Direktur Penggalangan Relawan DPP PSI, Furqan AMC, meminta agar seluruh barisan pendukung Gibran untuk merapatkan barisan ke PSI.

"Pak Jokowi sudah tunjukkan kartu anggotanya. Kalau Pak Jokowi saja sudah tunjukkan kartu anggota, lalu apa alasan berlawanan-lawanan tidak punya kartu anggota PSI?," ujarnya dihadapan para relawan.

Ia juga mengingatkan bahwa kekecewaan dan benci tidak menghasilkan apapun. Sikap tersebut harus diubah menjadi langkah konkret yang nyata.

"Langkah pertama, pastikan kita terintegrasi di dalam barisan. Pastikan semua menjadi bagian dari barisan," katanya.

Gibran Resmi Kirim Surat Pengunduran Diri

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11) sekitar pukul 11.17 WIB.

Mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, ia hadir didampingi dua orang pengawal untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada lembaga negara terkait.

Kedatangan Gibran di Gedung Nusantara III tersebut disambut langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Langkah ini diambil Gibran sehari setelah dirinya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11) pagi.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani.

Muzani menjelaskan, Gibran meminta agar MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut.

Menyikapi permintaan itu, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan konstitusi.

"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut," ujarnya.

Editor: Bintang Pradewo
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