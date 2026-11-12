Jaksa Agung Pimpin Apel AKBAR Satlinmas Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Peringatan Hari Pahlawan
Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Pembina Asosiasi Satuan Pelindung Masyarakat (ASLINMAS) memimpin Apel Akbar Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (11/10/ 2026). (Istimewa).
Acara tersebut dilaksanakan di Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu 11 November 2026 melanjutkan tema nasional Hari Pahlawan 2026, “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan”.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh ASLINMAS bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini bertujuan memperkuat semangat pengabdian SATLINMAS dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat serta memperkuat konsolidasi organisasi.
Jaksa Agung menegaskan bahwa apel akbar ini bukan sekadar kegiatan seremonial, “Kegiatan ini merupakan penghormatan terhadap sejarah, peneguhan terhadap nilai-nilai kepahlawanan serta pembaruan tekad pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.
Jaksa Agung menyebut SATLINMAS sebagai garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Bagi Jaksa Agung, anggota SATLINMAS pada hakikatnya adalah pahlawan masa kini.
Dalam amanatnya, ia mengajak seluruh anggota SATLINMAS dan jajaran ASLINMAS se-Jawa Barat menjadi teladan dalam menjaga keamanan dan persatuan, dengan berpegang pada falsafah Sunda silih asah, silih asih, silih asuh, yakni saling mengembangkan pengetahuan, saling mengasihi, dan saling membimbing.
Selaras dengan Asta Cita ke-6 Presiden dan Wakil Presiden, Jaksa Agung menekankan bahwa desa harus menjadi subjek dan motor penggerak pembangunan bukan hanya menjadi objek pembangunan. Ia juga menyambut baik bantuan fasilitas pengolahan sampah berupa insinerator dari DPP ASLINMAS dan berharap ASLINMAS aktif mewujudkan desa dan kelurahan yang bersih, sehat, dan aman.
Di bidang hukum, Jaksa Agung menilai SATLINMAS sebagai mitra strategis Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan, sejalan dengan program Jaksa Masuk Desa dan Jaksa Garda Desa. “Penegakan hukum tidak akan berjalan efektif apabila hanya dilakukan melalui upaya penindakan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung menyampaikan selamat kepada para pengurus DPD dan DPC ASLINMAS se-Provinsi Jawa Barat yang dikukuhkan. Ia mengingatkan bahwa pengukuhan tersebut menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam membina dan menggerakkan anggota SATLINMAS di berbagai daerah.
Ia berpesan agar pengurus ASLINMAS memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan, menjunjung tinggi integritas dan transparansi, meningkatkan kompetensi anggota melalui pelatihan, serta membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat.
Selain penguatan organisasi, Jaksa Agung turut mendorong ASLINMAS berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ia menyambut baik langkah DPP ASLINMAS yang menghadirkan bantuan fasilitas pengolahan sampah berupa insinerator sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan sampah dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.
Menutup amanatnya, Jaksa Agung berpesan, “Pahlawan yang sejati bukan hanya mereka yang namanya terukir dalam lembaran sejarah, melainkan juga setiap insan yang dengan tulus menunaikan tugas dan pengabdian demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Sumatera Selatan HermanDeru, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, Jaksa Agung Muda Intelijen sekaligus Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Reda Manthovani, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat Aanya Rina Casmayanti, serta jajaran Forkopimda dan pengurus serta anggota ASLINMAS se-Provinsi Jawa Barat.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!