Jaksa Agung Pimpin Apel AKBAR Satlinmas Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Peringatan Hari Pahlawan

Selaras dengan Asta Cita ke-6 Presiden dan Wakil Presiden, Jaksa Agung menekankan bahwa desa harus menjadi subjek dan motor penggerak pembangunan bukan hanya menjadi objek pembangunan. Ia juga menyambut baik bantuan fasilitas pengolahan sampah berupa insinerator dari DPP ASLINMAS dan berharap ASLINMAS aktif mewujudkan desa dan kelurahan yang bersih, sehat, dan aman.



Di bidang hukum, Jaksa Agung menilai SATLINMAS sebagai mitra strategis Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan, sejalan dengan program Jaksa Masuk Desa dan Jaksa Garda Desa. “Penegakan hukum tidak akan berjalan efektif apabila hanya dilakukan melalui upaya penindakan,” katanya.



Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung menyampaikan selamat kepada para pengurus DPD dan DPC ASLINMAS se-Provinsi Jawa Barat yang dikukuhkan. Ia mengingatkan bahwa pengukuhan tersebut menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam membina dan menggerakkan anggota SATLINMAS di berbagai daerah.



Ia berpesan agar pengurus ASLINMAS memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan, menjunjung tinggi integritas dan transparansi, meningkatkan kompetensi anggota melalui pelatihan, serta membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat.



Selain penguatan organisasi, Jaksa Agung turut mendorong ASLINMAS berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ia menyambut baik langkah DPP ASLINMAS yang menghadirkan bantuan fasilitas pengolahan sampah berupa insinerator sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan sampah dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.



Menutup amanatnya, Jaksa Agung berpesan, “Pahlawan yang sejati bukan hanya mereka yang namanya terukir dalam lembaran sejarah, melainkan juga setiap insan yang dengan tulus menunaikan tugas dan pengabdian demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya.



Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Sumatera Selatan HermanDeru, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, Jaksa Agung Muda Intelijen sekaligus Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Reda Manthovani, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat Aanya Rina Casmayanti, serta jajaran Forkopimda dan pengurus serta anggota ASLINMAS se-Provinsi Jawa Barat.