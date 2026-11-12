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Penulis: Antara
Kamis, 12 November 2026 | 18.40 WIB

Kapolri Jenderal Suyudi Sebut KPK, Kejaksaan, hingga Internal Polri Ikut Disadap Listyo Sigit Cs

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap, empat perwira tinggi Polri, LSP, AS, EH, dan SU, tidak hanya menyadap Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga internal Polri, KPK, hingga Kejaksaan. Hal ini dikatakan Suyudi dalam rapat kerja yang digelar Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11)..

“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa,” kata Kapolri merinci.

Dia mengatakan keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda.

Tersangka LSP, kata dia, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan maupun lewat aplikasi perpesanan WhatsApp. Selain itu, LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian juga menjadi penerima hasil akhir penyadapan.

Sementara itu, tersangka SU diduga sebagai pihak yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan berupa laporan harian serta analisis kepada Jenderal LSP.

Tersangka EH, sambung Kapolri, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Adapun tersangka AH diduga menerima perintah dari LSP kemudian meneruskan perintah tersebut kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. AS juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan sekaligus membubarkan grup WhatsApp.

Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan laporan polisi berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar dalam kasus tersebut.

Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.

Editor: Kuswandi
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Kapolri Jenderal SuyudiKasus penyadapan prabowoPenyadapan Listyo SigitKPK disadapKejaksaan disadap

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