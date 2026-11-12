Situasi Terkini Istana Wapres Usai Kabar Pengunduran Diri Gibran

JawaPos.com - Suasana di lingkungan Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11) pagi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tidak terlihat adanya kerumunan massa maupun potensi gangguan keamanan di sekitar kawasan tersebut.

Kondisi ini menyusul informasi dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menyebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka dikabarkan bakal menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke MPR RI sekitar pukul 11.00 WIB.

Di area gerbang belakang yang menghadap ke Jalan Kebon Sirih, kondisi pintu masuk tampak terbuka dengan penjagaan standar di pos keamanan.

Aktivitas di sekitar pos gerbang terlihat lengang dan berjalan normal seperti hari-hari biasa. Hanya tampak beberapa warga atau tamu yang berdiri berbincang di sisi luar pagar pembatas.

Situasi terkini Istana Wakil Presiden, jelang kabar penyerahan surat pengunduran diri Gibran ke MPR RI, Kamis (12/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

Sementara itu, area parkir internal di dalam kompleks tampak terisi oleh beberapa kendaraan dinas yang terparkir rapi.

Situasi Sisi Depan: Paspampres Berjaga Normal

Bergeser ke sisi depan Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan, suasana terpantau tenang di bawah cuaca yang cenderung berawan. Pagar utama berwarna hitam dengan aksen emas tampak tertutup rapat.

Dari balik pagar, terlihat sejumlah personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berseragam lengkap dengan baret biru tengah berpatroli dan berjaga di area pelataran depan dekat kolam air mancur.

Konfirmasi DPR Terkait Mundurnya Gibran Hari Ini

Rangkaian situasi kondusif di Istana Wapres ini mengiringi langkah politik Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Gibran dipastikan telah memutuskan pengunduran diri dengan menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11) pagi.

Langkah tersebut akan dilanjutkan dengan penyerahan surat ke lembaga legislatif.