PTUN Jakarta Gelar Sidang Lanjutan Suket Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Hari Ini

JawaPos.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang lanjutan atas gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Sidang tersebut berlangsung hari ini (12/11).

”Kamis (pelaksanaan) sidangnya,” terang Hakim PTUN Jakarta Febrina Permadi dikutip hari ini.

Merujuk data yang diakses dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, sidang perkara dengan nomor registrasi 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Persidangan itu akan dilaksanakan dengan agenda replik penggugat secara elektronik.

”Dan tambahan bukti surat penggugat dan tergugat secara konvensional,” demikian keterangan dalam SIPP tersebut.

Sidang yang berlangsung di PTUN Jakarta itu dilayangkan oleh PT Mercy Toga Kirana. Dalam perkara tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai tergugat bersama Gibran sebagai tergugat intervensi II.

Dari riwayat perkara yang disidangkan di PTUN Jakarta, prosesnya bergulir sejak Kamis, 27 Agustus 2026, lalu. Kemudian pada Kamis, 29 Oktober 2026, kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana mengajukan permohonan pencabutan gugatan terhadap majelis hakim.

Alasan pencabutan gugatan tersebut adalah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Salah satu isi putusan itu adalah MK belum menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah yang setara dengan lulusan SMA atau sederajat.