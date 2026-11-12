Wamenhan Yusuf Jauhari Apresiasi Bantuan Helikopter CH-47 Chinook dan Kapal JS Kunisaki

JawaPos.com - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi Marsekal TNI Yusuf Jauhari menegaskan hubungan baik antara Indonesia dengan Jepang.

Dia menyampaikan apresiasi secara langsung bantuan Jepang terhadap Indonesia dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Yusuf saat hadir dalam acara Japan Self-Defense Forces Day Reception 2026 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Selasa lalu (10/11).

Dalam keterangan resmi pada Kamis (12/11), dia juga menyampaikan ucapan selamat atas peringatan ke-72 Hari Pasukan Bela Diri Jepang.

Menurut Yusuf, kemitraan pertahanan Indonesia dengan Jepang memiliki peran yang sangat strategis. Apalagi di tengah-tengah dinamika geopolitik global dan tantangan keamanan yang kian kompleks.

Kerja sama Indonesia dengan Jepang, termasuk dalam penanggulangan karhutla menjadi bukti nyata eratnya hubungan kedua negara.

”Kemitraan pertahanan kedua negara memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional, sekaligus mendukung terwujudnya kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, terbuka, dan inklusif,” ucap dia.

Yusuf mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Jepang dengan Helikopter CH-47 Chinook dan Kapal JS Kunisaki telah bekerja keras saat memberikan bantuan penanggulangan karhutla di Kalimantan pada September lalu.

Dia menekankan bahwa bantuan itu sangat berarti bagi Indonesia yang beberapa bulan belakangan fokus menangani karhutla di berbagai daerah.

Ditegaskan oleh Yusuf, Indonesia berkomitmen untuk terus menjalin hubungan baik dengan Jepang, terutama pada bidang pertahanan.

Beliau optimistis kerja sama tersebut akan memperkuat interoperabilitas, kesiapsiagaan respons bencana, serta mempererat tali persahabatan di antara kedua negara, baik saat ini maupun di masa mendatang.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. P. Panjaitan menyampaikan bahwa selama bertugas di Indonesia, Satgas Jepang menggunakan Helikopter CH-47 Chinook telah melakukan sejumlah langkah.

”Selama bertugas, tiga Helikopter CH-47 Chinook Jepang melaksanakan lebih dari 40 operasi pemadaman udara dan menjatuhkan sekitar 220 ton air. Ini merupakan kontribusi yang sangat berarti dalam mendukung operasi pemadaman karhutla di Kalimantan,” jelasnya.

Berton mengungkapkan bahwa misi kemanusiaan Jepang di Indonesia adalah bagian dari kerja sama kemanusiaan kedua negara. Karena itu, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Jepang dan seluruh personel yang telah membantu Indonesia.