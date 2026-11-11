Sejuta Doa untuk Negeri, Kemenag Targetkan 101.126 Khataman Al-Qur’an

JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Doa Bersama yang dijadwalkan serentak pada Kamis (12/11). Doa bersama ini diikuti seluruh umat beragama dengan mengusung tema “Doa Bersama untuk Kemaslahatan Bangsa” dan tagline “Sejuta Doa untuk Negeri”.

Untuk Umat Islam dalam doa bersama ini, Kemenag menargetkan 101.126 khataman Al-Qur’an.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan, doa bersama menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk sama merawat masa depan Indonesia.

“Doa bersama ini menjadi ikhtiar spiritual sekaligus ruang kebersamaan bagi seluruh elemen bangsa. Kita ingin mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan, memohon kemaslahatan Indonesia, serta memperkuat persaudaraan dan kerukunan di tengah keberagaman,” ujar Abu Rokhmad di Jakarta pada Rabu (11/11).

Doa bersama tersebut melibatkan ASN Kemenag, tokoh lintas agama, organisasi kemasyarakatan keagamaan, pemerintah daerah, penyuluh agama, penghulu, pesantren, serta masyarakat.

Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan tradisi masing-masing daerah agar seluruh unsur masyarakat dapat berpartisipasi sesuai agama dan keyakinan.

Untuk kegiatan doa bersama tingkat pusat, khusus bagi umat Islam dipusatkan di Masjid Istiqlal Jakarta dengan koordinasi Ditjen Bimas Islam. Umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu menggelar doa bersama di rumah ibadah masing-masing atau tempat lain yang dipilih.

Untuk tingkat daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil) dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota (Kankemenag) mengoordinasikan pelaksanaan doa bersama pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat setempat.

“Penyuluh agama dan penghulu turut dilibatkan dalam pembacaan dan khataman Al-Qur’an bersama masyarakat. Kemenag juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan, termasuk layanan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga kegiatan keagamaan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

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Direktur Penerangan Agama Islam Muchlis Hanafi menambahkan, rangkaian kegiatan doa bersama umat Islam dimulai setelah Zuhur dengan pembacaan Al-Qur’an. Selanjutnya pukul 14.00 WIB, Menteri Agama Nasaruddin Umar dijadwalkan berdialog dengan sekitar 30 tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal.

“Melalui dialog tersebut, kami ingin menghadirkan ruang komunikasi antartokoh agama sekaligus menyepakati pesan bersama untuk masyarakat. Pesan itu antara lain mengajak seluruh elemen bangsa merawat persaudaraan, menghormati perbedaan, mengedepankan kedamaian, membudayakan tabayyun, serta memperkuat kepedulian kepada sesama,” kata Muchlis.

Setelah dialog, rangkaian kegiatan di tingkat pusat dijadwalkan berlanjut sekitar pukul 15.30 WIB dengan pembacaan Pesan Bersama Tokoh Lintas Agama. Agenda tersebut menjadi bagian dari penyampaian pesan publik tentang pentingnya menjaga persaudaraan dan kedamaian di tengah masyarakat.

Memasuki waktu setelah Magrib, kegiatan dilanjutkan dengan khataman Al-Qur’an, zikir, dan doa bersama. Rangkaian di Masjid Istiqlal dirancang berlangsung sekitar 40 menit dan selesai sebelum salat Isya.

Muchlis menyampaikan, Kemenag menargetkan penyelesaian 121.126 khataman Al-Qur’an dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaannya melibatkan kelompok-kelompok khataman yang dibentuk di lingkungan kantor maupun komunitas. Pembagian bacaan 30 juz disesuaikan dengan jumlah anggota, sementara kantor dengan jumlah peserta terbatas dapat bergabung dengan KUA, penyuluh agama, atau masyarakat sekitar.