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Penulis: Ardini Pramitha
Kamis, 12 November 2026 | 06.10 WIB

Mendiktisaintek-Rektor UGM Koordinasi soal Gas Air Mata Masuk Kampus dan Penangkapan Mahasiswa

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof Brian Yuliarto. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof Brian Yuliarto. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof Brian Yuliarto menyatakan telah menghubungi Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ova Emilia untuk mengonfirmasi insiden gas air mata yang disebut masuk ke area kampus. Insiden itu terjadi saat aksi demo berujung ricuh. 

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi mahasiswa, termasuk kemungkinan adanya korban akibat paparan gas air mata dalam insiden tersebut.

"Saya sudah hubungi Bu Rektor untuk mengkoordinasikan, memastikan apakah betul ada korban atau tidak," ujarnya saat dimintai keterangan di Kampus C Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (11/11/2026). 

Dia mengatakan, pihaknya juga meminta mahasiswa agar lebih berhati-hati sehingga tidak sampai menimbulkan korban dalam peristiwa tersebut.

Terkait gas air mata yang masuk ke lingkungan kampus, Prof Brian mengaku masih melakukan pengecekan kepada Rektor UGM.

"Saya sedang mengecek ke Bu Rektor," katanya.

Selain persoalan gas air mata, dia juga menyoroti informasi mengenai mahasiswa yang dikabarkan ditangkap dalam insiden tersebut.

Dia menyebut telah meminta Rektor UGM melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi penahanan mahasiswa.

"Ya, itu juga termasuk. Saya sedang meminta Bu Rektor memverifikasi apakah benar ada mahasiswa, teman-teman mahasiswa kita yang ditahan. Nanti kalau begitu ada perkembangan kami sampaikan," tuturnya.

Editor: Estu Suryowati
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Mendiktisaintek Prof Brian Yuliartodemonstrasi Jogja ricuhpenangkapan mahasiswa di JogjaMendiktisaintekugm

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