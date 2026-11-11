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Penulis: Syahrul Yunizar
Kamis, 12 November 2026 | 06.00 WIB

Kumpulkan Ribuan Pegawai Kemhan di Unhan, Menhan Sjafrie Singgung Kewaspadaan Nasional

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan arahan kepada ribuan pegawai Kemhan di Unhan, Bogor, Jabar, pada Rabu (11/11). Dia menegaskan beberapa hal kepada seluruh anak buahnya. Termasuk soal loyalitas kepada bangsa dan negara. (Instagram Sjafrie Sjamsoeddin) - Image

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan arahan kepada ribuan pegawai Kemhan di Unhan, Bogor, Jabar, pada Rabu (11/11). Dia menegaskan beberapa hal kepada seluruh anak buahnya. Termasuk soal loyalitas kepada bangsa dan negara. (Instagram Sjafrie Sjamsoeddin)

JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan ribuan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Rabu (11/11). Dalam kesempatan itu, Sjafrie menyinggung soal kewaspadaan nasional.

Di hadapan para pejabat eselon I dan eselon II Kemhan, Sjafrie menekankan penguatan loyalitas, integritas, kekompakan, serta kewaspadaan nasional dalam menghadapi dinamika tugas pertahanan negara yang semakin hari terus bertambah kompleks. 

Sjafrie menegaskan bahwa seluruh pegawai Kemhan memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga kedaulatan negara. Tugas tersebut tidak hanya mencakup aspek fisik, melainkan penegakan kedaulatan ideologi, politik, ekonomi, hingga sosial budaya yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 

"Tugas pertahanan negara adalah amanat konstitusi. Seluruh jajaran Kementerian Pertahanan harus bekerja dengan penuh kekompakan, disiplin, kerja keras, dan kerja sama. Pegangan utama kita adalah menjalankan kebijakan berdasarkan konstitusi dan kepentingan nasional," tegas dia.

Menhan meminta seluruh unsur pimpinan dan personel senantiasa peka, mawas diri, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman. Termasuk dinamika nasional dan global. Dia juga meminta seluruh anak buahnya selalu kompak dan disiplin dalam bekerja.

Sebagai orang nomor satu di Kemhan, Sjafrie tidak ingin ada ego sektoral. Semua pegawai Kemhan wajib bekerja sama dan bahu-membahu dalam bekerja. Dia juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di Kemhan.

"Pertahanan negara tidak hanya menyangkut kekuatan militer dan kemampuan menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya sebagai satu kesatuan kekuatan nasional yang harus dijaga secara berkelanjutan," tulis Sjafrie dikutip dari akun media sosial resminya.

Di luar hal itu, Sjafrie juga memberikan peringatan tegas terhadap penyimpangan yang dapat merusak integritas lembaga dan loyalitas negara, termasuk keterlibatan dalam praktik perjudian online atau judol dan penyalahgunaan narkoba. Dia menekankan bahwa loyalitas harus tunggal kepada  bangsa dan negara.

Editor: Estu Suryowati
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Sjafrie SjamsoeddinMenhan Sjafrie

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