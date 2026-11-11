Polisi Bongkar Sindikat Internasional Perekrut Tentara Bayaran, 8 Orang Diciduk

JawaPos.com - Kepolisian membongkar jaringan internasional yang merekrut dan memberangkatkan warga negara untuk menjadi tentara bayaran ke luar negeri.

Sebanyak delapan orang tersangka yang terdiri dari dua warga negara asing (WNA) dan enam warga negara Indonesia (WNI) di lima wilayah berbeda diamankan.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari pengembangan kasus yang dilakukan sejak dua pekan lalu.

Jaringan tersebut diduga aktif merekrut orang untuk dikirim ke zona konflik luar negeri.

"Kita mengamankan delapan tersangka. Dua tersangka warga negara asing, yang enam tersangka warga negara Indonesia. Mereka adalah jaringan perekrut para tentara-tentara bayaran yang dikirim ke sana," ujar Nasriadi, Rabu (11/11).

Puluhan Orang Telah Diberangkatkan Berdasarkan laporan dan keterangan dari sejumlah pihak keluarga, sindikat ini diperkirakan telah berhasil memberangkatkan sekitar 24 orang ke luar negeri sebelum sindikat tersebut terendus aparat.

Kendati demikian, gerak cepat kepolisian berhasil mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Tercatat ada 14 orang calon korban lain yang upaya pemberangkatannya berhasil digagalkan.

"Dari keterangan-keterangan keluarga, itu ada sekitar 24 yang sudah berangkat dan 14 yang bisa kita gagalkan," jelas Nasriadi.

Lima Wilayah jadi Basis Jaringan Dalam penyelidikan yang masih berlangsung, polisi telah memetakan lima tempat kejadian perkara (TKP) yang menjadi titik operasional jaringan perekrutan ini, meliputi wilayah Medan, Malang, Banyumas, Bali, dan Kebumen.

Meski penggerebekan telah dilakukan sejak dua pekan lalu, kepolisian memilih untuk menunda publikasi secara menyeluruh demi merampungkan pendalaman kasus.

"Kasus ini masih kami kembangkan," tegas Nasriadi.

Pihak kepolisian memastikan akan membeberkan kronologi serta rincian jaringan ini secara transparan kepada publik melalui agenda konferensi pers khusus setelah proses penyidikan lanjutan selesai.