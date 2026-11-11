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Penulis: Muhammad Ridwan
Kamis, 12 November 2026 | 04.40 WIB

2 Tahun Jabat Wakil Presiden, Kekayaan Gibran Tembus Rp 27 Miliar

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama istrinya, Selvi Ananda, menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). (Istimewa) - Image

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama istrinya, Selvi Ananda, menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). (Istimewa)

JawaPos.com - Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI. Kabar mundurnya Gibran dari jabatan wakil kepala negara tersiar sejak Rabu (11/11) petang.Kabar mundurnya Gibran dari jabatan Wapres RI tidak dibantah oleh Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron.

"Per malam ini, Mas Gibran masih Wapres," kata Bro Ron saat dihubungi JawaPos.com.

Bro Ron mengungkapkan, rencananya Gibran bakal ke MPR RI, pada Kamis (12/11) besok. Namun, Bro Ron tidak menjelaskan lebih lanjut terkait rencana kedatangan Gibran ke MPR.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gibran dikabarkan bakal menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI, bertepatan sidang paripurna, pada Kamis besok. "Kamis besok rencananya ke MPR. Untuk apa? Lihat besok saja," imbuhnya.

Harta Kekayaan Gibran capai Rp 27 Miliar

Harta kekayaan Gibran sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) pada 23 Maret 2026 tercatat senilai Rp 27.915.654.176 atau Rp 27 miliar. Harta kekayaan itu dilaporkan untuk tahun periodik 2025 atau dua tahun menjabat sebagai Wapres RI.

Mantan Wali Kota Solo itu tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak tujuh bidang yang tersebar di Kota Surakarta dan Sragen, Jawa Tengah. Harta tidak bergerak milik Gibran sejumlah Rp 17.440.000.000.

Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi, di antaranya motor Honda Scoopy tahun 2015, motor Honda CB-125 tahun 1974, motor Royal Enfield tahun 2017, mobil Toyota Avanza tahun 2016, mobil Toyota Avanza tahun 2012, mobil Isuzu Panther tahun 2012, dan mobil Daihatsu Grand Max tahun 2015. Harta bergerak milik Gibran tercatat senilai Rp 286.500.000.

Gibran juga mengklaim memiliki harta bergerak lainnya Rp 280.000.000, surat berharga Rp 5.552.000.000, kas dan setara kas Rp 4.357.154.176. Jika ditotalkan, harta Gibran seluruhnya mencapai Rp 27.915.654.176.

Editor: Estu Suryowati
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