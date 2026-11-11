Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres ke Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma

JawaPos.com - Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Surat pengunduran Gibran diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, pada Rabu (11/11) pagi.

Informasi itu dibenarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. "Betul," kata Budi Arie kepada wartawan.

Kabar mundurnya Gibran dari jabatan Wapres RI juga tidak dibantah oleh Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron.

"Per malam ini, Mas Gibran masih Wapres," ucap Bro Ron saat dihubungi JawaPos.com.

Bro Ron mengungkapkan, rencananya Gibran bakal ke MPR RI, pada Kamis (12/11) besok. Namun, Bro Ron tidak menjelaskan lebih lanjut terkait rencana kedatangan Gibran ke MPR.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gibran dikabarkan bakal menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI, bertepatan Sidang Paripurna pada Kamis besok.