Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Diperiksa di GOR Bulutangkis, Janji akan Hadiri Panggilan Selanjutnya

JawaPos.com - Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemui mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di sebuah Gelanggang Olahraga (GOR) Bulutangkis.

Langkah ini diambil usai tersangka kasus dugaan pemerasan tersebut mangkir dari dua kali panggilan pemeriksaan kepolisian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto meluruskan isu penangkapan yang sempat beredar di masyarakat. Ia menegaskan bahwa kedatangan personel kepolisian ke lapangan badminton tersebut murni untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Firli dalam proses hukum.

"Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran saudara FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan," ujar Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Rabu (11/11).

Janji Hadir pada Panggilan Berikutnya Dalam pertemuan di lapangan bulutangkis tersebut, Firli Bahuri menyatakan komitmennya untuk mengikuti prosedur hukum yang sedang berjalan.

Mantan pimpinan lembaga antirasuah itu berjanji akan memenuhi panggilan penyidik selanjutnya.

"Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," lanjut Budi.

Meski begitu, pihak Polda Metro Jaya belum membeberkan secara rinci mengenai jadwal pasti pemeriksaan lanjutan maupun rincian langkah hukum berikutnya.

Perjalanan Kasus dan Penetapan Tersangka Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sejak 22 November 2023. Penetapan status hukum tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar perkara secara intensif.

Keputusan penyidik berlandaskan pada pemeriksaan 91 orang saksi serta hasil penggeledahan di dua lokasi strategis, yakni kediaman di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah di Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.

Dalam pengusutan kasus ini, penyidik telah menyita sederet barang bukti penting, termasuk transaksi penukaran valuta asing (valas) pecahan SGD dan USD dari beberapa money changer dengan nilai mencapai Rp 7,4 miliar rentang periode Februari 2021 hingga September 2023.

Selain itu, polisi turut menyita salinan berita acara penggeledahan rumah dinas Mentan yang berisi lembar disposisi pimpinan KPK, pakaian, sepatu, serta pin yang dikenakan SYL saat bertemu Firli di GOR pada Maret 2022.

Bukti elektronik berupa harddisk eksternal dari KPK RI yang berisi ekstraksi data, dokumen LHKPN Firli periode 2019–2022, 21 unit ponsel, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 unit mobil, hingga barang pribadi milik tersangka juga telah diamankan.