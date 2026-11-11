Fatwa Haram MUI terkait Rokok Elektrik dan Vape Bisa Berdampak ke 100 Ribu Pekerja

JawaPos.com - Pelaku industri rokok elektronik atau vape meminta pemerintah tetap membedakan produk yang beredar secara legal dengan vape yang disalahgunakan untuk peredaran narkotika.

Mereka khawatir kebijakan pelarangan secara menyeluruh menyusul perkembangan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru berdampak pada keberlangsungan usaha, sekitar 100 ribu tenaga kerja, hingga penerimaan negara.

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto mengatakan, penanganan penyalahgunaan vape untuk narkotika perlu dilakukan secara tegas. Namun, kebijakan tersebut diharapkan tidak serta-merta menyamaratakan seluruh produk rokok elektronik dengan praktik penyalahgunaan yang melibatkan zat terlarang.

Menurut dia, penyamarataan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan bisnis sesuai ketentuan.

“Apabila produk legal terus keliru diasosiasikan dengan narkotika padahal ini penyalahgunaan, maka pelaku usaha legal yang mematuhi aturan ikut menanggung dampaknya,” ujar Budiyanto, Rabu (11/11).

Ia menilai, ketidakjelasan arah kebijakan dapat menciptakan tekanan bagi industri yang sudah terbentuk. Dampaknya bukan hanya dirasakan perusahaan, melainkan juga pekerja yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas industri rokok elektronik.

“Dalam jangka menengah, kekeliruan menyamaratakan vape legal dengan vape ilegal dapat menciptakan ketidakpastian dan memberikan tekanan bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan,” jelasnya.

APVI Minta Kebijakan Vape Tidak Disamaratakan Budiyanto menilai keberhasilan kebijakan pengendalian vape seharusnya tidak semata-mata diukur dari luasnya pembatasan yang diberlakukan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah mencegah penyalahgunaan, melindungi masyarakat, serta menindak pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika.

Karena itu, penataan industri rokok elektronik legal diharapkan tetap berjalan secara proporsional. APVI juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan vape untuk narkotika.

“Posisi APVI jelas: tegas terhadap narkotika, ketat dalam perlindungan anak, dan kebijakan harus proporsional terhadap industri legal,” kata Budiyanto.

Di luar kekhawatiran pelaku usaha, skala ekonomi industri rokok elektronik juga menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam pembahasan regulasi vape di Indonesia.

Dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) mengenai Permasalahan Vape/Rokok Elektrik yang digelar Komisi Fatwa MUI, perwakilan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Nugraha Prasetia Yogie, memaparkan besarnya ekosistem industri tersebut.

Menurut data yang disampaikan Yogie, terdapat sekitar 200 perusahaan yang bergerak di sektor rokok elektronik. Aktivitas industri dari hulu hingga hilir disebut menyerap hingga 100 ribu tenaga kerja.

Selain itu, akumulasi nilai investasi di sektor tersebut mencapai Rp 31 triliun. Industri rokok elektronik juga mencatatkan devisa ekspor hingga USD 518 juta.

“Sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp 2,8 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN,” ujar Yogie terpisah.

Besarnya kontribusi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pengaturan industri rokok elektronik. Kemenperin berpandangan bahwa pengawasan dan penataan tata niaga perlu diperkuat untuk memastikan peredaran produk berlangsung sesuai ketentuan.

Dengan pendekatan tersebut, pengawasan terhadap produk ilegal dan penyalahgunaan vape dapat dilakukan secara lebih terarah tanpa mengabaikan aktivitas industri yang telah berjalan.

Fatwa MUI dan Pengaturan Vape jadi Perhatian Perkembangan pembahasan fatwa MUI mengenai vape kembali menempatkan pengaturan rokok elektronik sebagai perhatian berbagai pihak. Di satu sisi, aspek perlindungan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan menjadi persoalan penting yang perlu ditangani.

Di sisi lain, muncul tuntutan agar kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan dampak ekonomi, tenaga kerja, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha.