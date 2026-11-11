Dituding Modus Penipuan saat Cari iPhone, Sekelompok Anak Muda di Malang Beberkan Kronologi

JawaPos.com - Sekelompok anak muda yang videonya sempat viral saat mendatangi sebuah rumah di Jalan Lasem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, membantah tudingan hendak melakukan penipuan hingga perampokan dengan modus mencari iPhone hilang.

Mereka menegaskan kedatangannya hanya untuk mengonfirmasi keberadaan ponsel berdasarkan informasi pelacakan daring, bukan untuk menuduh pemilik rumah atau memaksa masuk.

Ahmad Falah Al Ansori, salah seorang anggota rombongan, mengatakan tidak pernah ada niat untuk mengklaim penghuni rumah sebagai pihak yang mengambil ponselnya. Ia bersama rekan-rekannya hanya ingin memastikan apakah perangkat yang hilang berada di lokasi tersebut.

"Kami tidak ada niatan atau ngeklaim bahwa yang punya rumah itu yang membawa, tapi kami hanya konfirmasi saja jika mana ada HP atau tidak, cuma itu saja," ujar Falah dalam video yang beredar secara online di media sosial.

Ia juga membantah narasi yang beredar di media sosial bahwa rombongannya meminta izin masuk untuk memeriksa bagian dalam rumah.

"Kalau meminta masuk dan itu tidak ada, Mas. Jadi kami murni untuk komunikasi saja," tegasnya.

Klarifikasi tersebut disampaikan setelah video kedatangan mereka di sebuah rumah di Jalan Lasem menyebar luas. Rekaman itu memunculkan beragam tudingan, mulai dari dugaan penipuan hingga upaya perampokan dengan dalih mencari ponsel yang hilang.

Berawal dari iPhone 14 Pro yang Hilang Falah menjelaskan, peristiwa tersebut bermula ketika dirinya kehilangan satu unit iPhone 14 Pro pada Selasa (3/11) dini hari. Kehilangan itu kemudian dilaporkan ke Polresta Malang Kota.

Pengaduan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Pengaduan Masyarakat Nomor STTPM/2.241/XI/2026/SPKT.

Dalam upaya menemukan ponselnya, Falah bersama sejumlah rekan mencoba menggunakan layanan pelacakan daring bernama G-Cell.

Ni'matul Jannah, salah seorang anggota rombongan, mengatakan bahwa pihak G-Cell lebih dahulu menghubunginya setelah informasi kehilangan ponsel disebarkan melalui Instagram, TikTok, dan Facebook.

Menurut Jannah, penyedia jasa tersebut menawarkan layanan pelacakan dengan mekanisme pembayaran setelah memberikan informasi awal mengenai lokasi perangkat. Tawaran itu kemudian membuatnya tertarik menggunakan jasa tersebut.

Jannah mengaku membayar Rp 180.000 sesuai permintaan penyedia layanan. Setelah transaksi, ia menerima informasi lokasi yang diklaim lebih terperinci, termasuk alamat dan foto bangunan yang mengarah ke sebuah rumah di Jalan Lasem.

Berbekal informasi itulah, Falah dan rekan-rekannya mendatangi alamat tersebut untuk memastikan kemungkinan keberadaan iPhone yang hilang.

Sempat Bertemu Warga dan Pengurus RT Jannah menceritakan, kedatangan pertama rombongan disambut seorang laki-laki yang kemudian mengarahkan mereka menuju usaha kuliner NAMU di sebelah rumah.

Dari lokasi tersebut, rombongan diarahkan untuk menemui pengurus RT setempat guna meminta arahan mengenai cara berkomunikasi dengan penghuni rumah.

Setelah mendapatkan arahan, mereka kembali mendatangi rumah yang dimaksud dengan didampingi seorang warga sekitar.

Namun, situasi berubah ketika rombongan kembali menekan bel rumah. Menurut Jannah, seorang perempuan keluar dan langsung merekam kedatangan mereka menggunakan telepon seluler.

Ia mengaku sempat berusaha menjelaskan maksud kedatangannya. Namun, penjelasan tersebut beberapa kali terpotong dalam percakapan sehingga tujuan mereka tidak tersampaikan secara utuh.

Mohammad Ilma Syarifan, anggota rombongan lainnya, juga mengaku mendapat tudingan bahwa mereka menggunakan modus penipuan.

"Ketika kami ingin menjelaskan, ingin menjelaskan bahwasanya kami ini bukan modus, malah nggak digubris sama sekali dan nggak didengar sama sekali," ungkap Ilma.

Video Viral Picu Tuduhan Penipuan hingga Perampokan Rekaman interaksi di depan rumah tersebut kemudian menyebar luas melalui media sosial. Sejumlah akun mengunggah ulang video disertai narasi yang mengaitkan kedatangan rombongan dengan dugaan penipuan hingga upaya perampokan.

Ilma mengaku baru mengetahui video tersebut beredar pada Jumat (6/11/2026) sekitar waktu Asar. Informasi itu pertama kali diterimanya melalui pesan WhatsApp dari seorang teman.

Falah mengaku kecewa karena video yang beredar dinilai telah membentuk persepsi negatif terhadap dirinya dan rekan-rekannya sebelum mereka mendapat kesempatan menjelaskan duduk perkara.

Ia juga menyebut penyebaran rekaman tersebut berdampak terhadap kondisi psikologis dan kehidupan sosial anggota rombongan.

"Kalau dari saya sendiri dampaknya itu tentu di mental, ya," ujarnya.

Berupaya Mediasi, Berujung Pengaduan ke Polisi Setelah video tersebut ramai diperbincangkan, rombongan berupaya menyelesaikan persoalan melalui jalur kekeluargaan pada Senin (9/11).

Upaya itu dilakukan dengan pendampingan pengurus lingkungan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat kelurahan. Namun, rencana mediasi belum terlaksana karena mereka belum berhasil bertemu dengan pihak yang hendak diajak menyelesaikan persoalan.

Sehari kemudian, Selasa (10/11), Ilma mengajukan pengaduan terkait dugaan pencemaran nama baik ke Polresta Malang Kota. Pengaduan tersebut telah tercatat dalam dokumen tanda terima kepolisian.

Meski demikian, Ilma menegaskan pihaknya masih membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan. Ia berharap persoalan yang berkembang setelah video viral itu tidak harus berlarut-larut.

"Kami sangat berharap juga masalah ini masih ada iktikad baik dengan bisa diselesaikan secara kekeluargaan," katanya.

Sementara itu, Ketua RT setempat yang akrab disapa Bu Tanto menyampaikan kepada wartawan bahwa pengelola akun Instagram @liena4846 bukan merupakan pemilik rumah yang didatangi rombongan.

Ilma sebelumnya menyebut akun tersebut sebagai sumber unggahan video yang pertama kali diketahuinya. Meski begitu, identitas pengelola akun maupun keterkaitannya dengan pihak yang merekam kejadian belum dapat dipastikan secara independen.