Mahfud MD: Presiden Prabowo Subianto Bisa Pilih 2 Calon Wapres jika Gibran Mundur

JawaPos.com - Mekanisme penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila benar-benar mundur atau dimakzulkan sudah diatur secara konstitusional. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon pengganti untuk kemudian dipilih salah satunya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Mahfud Md saat membahas kemungkinan Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden. Ia menjelaskan, mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Kalau wakil (presiden) yang berhenti, Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dia calonkan sebagai pengganti Wakil Presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR," kata Mahfud dikutip dari YouTube-nya, Rabu (11/11).

Menurutnya, kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden. Karena itu, berbagai pihak sebaiknya tidak terburu-buru memperdebatkan sosok yang akan mengisi posisi tersebut sebelum persoalan pengunduran diri atau pemakzulan Gibran selesai.

"Yang penting proses mundur selesai dulu. Soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden memilih dua orang," tegasnya.

Mahfud mengatakan, Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan komunikasi dengan pimpinan partai politik sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden. Pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat sipil juga bisa dimintai pandangan.

Namun, masukan dari berbagai pihak tidak boleh berubah menjadi tekanan agar Presiden menunjuk sosok tertentu. Sebab, keputusan akhir mengenai dua nama yang diajukan tetap menjadi hak prerogatif Presiden sesuai konstitusi.

"Menurut Undang-Undang Dasar, sebenarnya sepenuhnya hak Presiden untuk menentukan dua orang itu. Tetapi secara etis biasanya prosedur, biasanya kan memanggil pimpinan partai dulu, biar enak," ujarnya.

"Iya, biar enak. Lalu pimpinan ormas bisa didengar, masyarakat sipil didengar, tapi tetap itu di tangan Presiden. Tidak boleh kita memaksakan harus si B, harus siapa," sambung Mahfud.

Ia juga menanggapi kemungkinan munculnya desakan agar Prabowo memilih tokoh yang sebelumnya pernah masuk dalam bursa calon presiden dan wakil presiden. Menurut Mahfud, sosok yang pernah kalah dalam kontestasi pemilu sebaiknya tidak kembali didorong untuk mengisi posisi tersebut.

"Saya bilang, tidak usah kalau itu. Tidak usah secara etis. Kan sudah kalah. Biar saja Presiden memilih sendiri," katanya.

Mahfud bahkan menyebut ketua-ketua partai politik yang masih berusia muda bisa menjadi alternatif untuk dipertimbangkan. Namun, keputusan mengenai siapa yang layak mendampingi Prabowo tetap sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.