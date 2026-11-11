BULOG Pererat Silaturahmi Lintas Generasi di Hari Pahlawan, Perkuat Semangat Pengabdian untuk Negeri

JawaPos.com – Memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026, Perum BULOG menggelar kegiatan Silaturahmi dan Sarasehan yang mempertemukan jajaran pimpinan, para mantan Direktur Utama, pensiunan, serta mitra strategis dari berbagai unsur di Kompleks Pergudangan Sunter, Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Selasa (10/11).

Mengusung semangat “Merawat Warisan, Melanjutkan Pengabdian untuk Swasembada Pangan”, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan lintas generasi, mengenang perjalanan panjang pengabdian BULOG, sekaligus memperkuat kebersamaan dan komitmen dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., beserta jajaran Direksi, serta dua mantan Direktur Utama Perum BULOG, yakni Mustafa Abubakar yang menjabat pada periode 2007–2009 dan Sutarto Alimoeso pada periode 2009–2014.

Kehadiran para tokoh dan keluarga besar BULOG lintas generasi menghadirkan suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan, sekaligus membuka ruang untuk berbagi pengalaman, mengenang perjalanan organisasi, serta mempererat hubungan antara para pendahulu dan generasi penerus BULOG.

Melalui forum sarasehan, berbagai pengalaman, pemikiran, dan pandangan strategis mengenai pengelolaan cadangan pangan pemerintah, penguatan penyerapan produksi dalam negeri, stabilisasi pasokan dan harga beras, hingga pengembangan ekosistem perberasan nasional menjadi bagian dari refleksi bersama.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan pentingnya kesinambungan kepemimpinan dan kolaborasi antargenerasi dalam memperkuat peran BULOG sebagai operator pangan pemerintah yang adaptif, tangguh, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa momentum Hari Pahlawan tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengenang jasa para pejuang bangsa, tetapi juga untuk memberikan penghormatan kepada para pendahulu yang telah meletakkan fondasi pengabdian BULOG dalam menjaga pangan Indonesia.

Menurutnya, berbagai capaian dan kemajuan yang diraih BULOG saat ini tidak terlepas dari kontribusi, kerja keras, dan dedikasi lintas generasi yang terus membangun serta memperkuat peran perusahaan dari masa ke masa.

Lebih lanjut, Ahmad Rizal Ramdhani menekankan pentingnya menjadikan pengalaman dan nilai-nilai perjuangan para pendahulu sebagai inspirasi untuk memperkuat integritas, profesionalisme, kedisiplinan, serta semangat kebersamaan di seluruh jajaran BULOG.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mempererat sinergi dan bekerja secara kolaboratif dalam menghadapi berbagai tantangan pangan nasional, sehingga BULOG dapat semakin optimal menjalankan mandatnya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan sekaligus mendukung agenda swasembada pangan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Mustafa Abubakar, mantan Direktur Utama Perum BULOG periode 2007–2009, turut berbagi pandangan mengenai pentingnya penguatan peran BULOG sebagai orkestrator stabilisasi perberasan nasional. Ia berpandangan bahwa keberhasilan menjaga ketahanan pangan membutuhkan keterpaduan dan sinergi seluruh mata rantai perberasan, mulai dari petani, pelaku penggilingan, distributor, hingga konsumen.

Melalui koordinasi yang kuat dan pengelolaan pangan yang terintegrasi, BULOG diharapkan semakin mampu menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen, sekaligus memperkuat fondasi kemandirian serta kedaulatan pangan nasional.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan, Perum BULOG turut menganugerahkan Penghargaan Pahlawan Pangan kepada Mustafa Abubakar, Sutarto Alimoeso, dan Slamet Ginting, serta para pejuang pangan dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, petani, peternak, penyuluh pertanian lapangan, pengemudi, hingga pekerja pergudangan.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas dedikasi serta kontribusi nyata berbagai pihak yang selama ini mengambil peran penting dalam menjaga ketahanan pangan bangsa. Rangkaian kegiatan juga diperkuat melalui pembacaan ikrar dan penandatanganan komitmen bersama sebagai wujud tekad untuk terus bersinergi mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Melalui Silaturahmi dan Sarasehan Hari Pahlawan 2026, Perum BULOG menegaskan bahwa nilai-nilai pengabdian, kebersamaan, dan semangat perjuangan para pendahulu merupakan warisan berharga yang harus terus dijaga dan dilanjutkan.