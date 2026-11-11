Strategi Cerdas Gibran: Tonjolkan Kedekatan dengan Prabowo Ketimbang Bicarakan Substansi

JawaPos.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memilih untuk menonjolkan kedekatan emosional dan relasi personal dengan Presiden Prabowo Subianto di tengah derasnya tekanan politik serta polemik hukum ijazah yang melanda dirinya.

Langkah komunikasi ini dinilai oleh pengamat sebagai strategi taktis yang efektif untuk mengelola krisis ketimbang berpolemik pada substansi masalah.

Pernyataan tersebut mengemuka setelah Gibran mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Istana Wakil Presiden, Senin (10/11).

Di hadapan publik, Gibran secara terbuka menyebut Prabowo sudah dianggap seperti ayah sendiri, sebuah diksi sarat makna yang langsung menarik perhatian luas.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menuturkan, pola komunikasi yang ditampilkan Gibran merupakan upaya terukur.

Alih-alih meladeni perdebatan substantif yang dinilai percuma di tengah derasnya kritik, Gibran memilih meneguhkan loyalitas politiknya.

"Percuma hari ini dia mengomentari kritik yang substantif membela. Makanya dia lebih memilih bahwa saya ada dukungan dari Pak Prabowo untuk membuktikan di PTUN. Saya kira itu jawaban yang cerdas," ujar Adib kepada JawaPos.com, Rabu (11/11).

Menurut Adib, langkah ini sekaligus menjadi instrumen bagi Gibran untuk menegaskan dukungan politik Prabowo, di tengah badai serangan dari berbagai arah.

Narasi kedekatan ini memperlihatkan bahwa posisinya saat ini merupakan bagian dari komitmen bersama.