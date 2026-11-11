Pemakzulan Gibran Berproses, Pengamat Beberkan Kriteria Wapres Pengganti Yang dibutuhkan

JawaPos.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana, Selasa (10/11).

Meski keinginannya tersebut bersyarat, yakni menunggu putusan PTUN, kriteria figur seperti apa yang paling tepat untuk menggantikan posisinya di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang di Indonesia.

Keinginan mundur ini mengemuka menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang memerintahkan pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan pendidikan Gibran, serta bergulirnya pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI yang telah ditandatangani hampir 50 anggota dewan.

Kriteria Kunci Pengganti Gibran Menurut Pengamat

Menanggapi dinamika politik tersebut, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai bahwa kriteria paling mendasar untuk sosok Wakil Presiden pengganti adalah figur yang memiliki jejaring politik kuat dan dapat diterima oleh seluruh elite politik.

Adib menegaskan, persoalan utama yang terjadi selama ini berpangkal pada pertarungan antarelite politik.

Oleh karena itu, syarat penerimaan di tingkat elite menjadi kunci utama agar iklim politik nasional tidak terus bergejolak.

"Figur yang tepat adalah dia yang punya jejaring politik, diterima elite politik. Karena yang bermasalah selama ini itu elit politik. Pertarungan elite ini. Jadi wakil presidennya adalah wakil presiden yang bisa diterima oleh semua elit politik terutama dalam koalisi," ujar Adib kepada JawaPos.com, Rabu (11/11).

Perpaduan Kemampuan Teknokratis dan Penyambung Komunikasi

Selain aspek penerimaan politik, Adib menambahkan bahwa wakil presiden harus memiliki kapasitas teknokratis yang mampu mengeksekusi visi pembangunan bersama presiden.

Figur tersebut dituntut bisa mempermudah dan mengakselerasi realisasi janji-janji kampanye bersama para menteri di kabinet.

Secara spesifik, Adib menyebutkan bahwa profil ideal yang dibutuhkan saat ini adalah sosok yang mampu menjadi pemecah masalah (problem solver) serta memiliki rekam jejak kinerja yang teruji.

"Jadi, figur wapresnya adalah yang membuat elit politik itu tidak berantem. Tentunya juga dia punya kualitas dan kapabilitas yang sesuai untuk tadi saya katakan mengakselerasi kebijakan-kebijakan Prabowo secara teknokratis tetapi juga bisa menjangkau komunikasi antar elit politik," kata Adib.

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Kronologi Isu Mundurnya Wapres Gibran

Diketahui, keinginan Gibran untuk melepaskan jabatannya bermula dari tekanan publik terkait pemenuhan syarat pendidikan minimal setara SMA/sederajat saat mendaftar Pilpres 2024.

Riwayat pendidikan Gibran mencatat kelulusan dari SMP Negeri 1 Surakarta (1999–2002), dilanjutkan ke Orchid Park Secondary School Singapura (2003–2004), lalu UTS Insearch Australia (2005–2006).

Setelah itu, ia mengambil program di Management Development Institute of Singapore (MDIS) hingga meraih gelar Bachelor of Science (Honours) dari University of Bradford, Inggris.

Inti persoalan bukan terletak pada gelar sarjananya, melainkan pada keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Surat dari Ditjen Dikdasmen itu menyatakan bahwa program kelas 12 Gibran di UTS Insearch pada 2006 memiliki kompetensi setara lulusan SMK di Indonesia.

Dalam persidangan perselisihan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Denny Indrayana dkk, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyoroti ketidakberadaan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri yang setara SMA.

Meski demikian, MK tidak mendiskualifikasi Gibran karena sengketa pemilu dianggap bukan lagi mekanisme yang tepat setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.

Eskalasi hukum memuncak saat Mahkamah Agung (MA) membacakan Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026.

MA membatalkan putusan PTUN Jakarta serta PTTUN Jakarta, lalu mengabulkan gugatan pemohon H.M. Subhan Palal secara keseluruhan.

Atas fakta hukum baru dari pertimbangan MK tersebut, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat penyetaraan ijazah Gibran.

Gibran Siap Mundur Dengan Syarat

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11) pagi.

Langkah ini diambil di tengah dinamika hukum dan politik yang kian memanas terkait polemik keabsahan dokumen pendidikannya.

Kepastian mengenai penyataan mundur tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa sore.

"Dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden, Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo saat memberikan keterangan kepada awak media.

Prasetyo Hadi juga meluruskan isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menolak keinginan pengunduran diri Gibran.

Menurutnya, Presiden tidak melayangkan penolakan, melainkan memberikan sejumlah masukan dan dorongan dalam diskusi tertutup tersebut.

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan. Namun dalam diskusi bapak presiden memberikan saran-saran," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan riwayat pendidikannya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).