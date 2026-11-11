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Penulis: Ryandi Zahdomo
Rabu, 11 November 2026 | 23.43 WIB

Pemakzulan Gibran Berproses, Pengamat Beberkan Kriteria Wapres Pengganti Yang dibutuhkan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (https://instagram.com/p/ScX7gNWE0vn/) - Image

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (https://instagram.com/p/ScX7gNWE0vn/)

JawaPos.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana, Selasa (10/11).

Meski keinginannya tersebut bersyarat, yakni menunggu putusan PTUN, kriteria figur seperti apa yang paling tepat untuk menggantikan posisinya di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang di Indonesia.

Keinginan mundur ini mengemuka menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang memerintahkan pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan pendidikan Gibran, serta bergulirnya pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI yang telah ditandatangani hampir 50 anggota dewan.

Kriteria Kunci Pengganti Gibran Menurut Pengamat

Menanggapi dinamika politik tersebut, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai bahwa kriteria paling mendasar untuk sosok Wakil Presiden pengganti adalah figur yang memiliki jejaring politik kuat dan dapat diterima oleh seluruh elite politik.

Adib menegaskan, persoalan utama yang terjadi selama ini berpangkal pada pertarungan antarelite politik. 

Oleh karena itu, syarat penerimaan di tingkat elite menjadi kunci utama agar iklim politik nasional tidak terus bergejolak.

"Figur yang tepat adalah dia yang punya jejaring politik, diterima elite politik. Karena yang bermasalah selama ini itu elit politik. Pertarungan elite ini. Jadi wakil presidennya adalah wakil presiden yang bisa diterima oleh semua elit politik terutama dalam koalisi," ujar Adib kepada JawaPos.com, Rabu (11/11).

Perpaduan Kemampuan Teknokratis dan Penyambung Komunikasi

Selain aspek penerimaan politik, Adib menambahkan bahwa wakil presiden harus memiliki kapasitas teknokratis yang mampu mengeksekusi visi pembangunan bersama presiden.

Editor: Bintang Pradewo
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