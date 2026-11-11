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Penulis: Elista Ita Yustika
Rabu, 11 November 2026 | 21.43 WIB

Wapres Gibran Mundur, Pemerintah Tak Perlu Buang-buang Waktu untuk Mekanisme Impeachment

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (https://instagram.com/p/ScX7gNWE0vn/ ) - Image

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (https://instagram.com/p/ScX7gNWE0vn/ )

JawaPos.com - Kabar terkait pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka santer diberitakan baru-baru ini.

Dilansir dari JawaPos.com, Rabu (11/10), diketahui bahwa Wapres Gibran menyampaikan keinginan tersebut saat bertemu Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11) pagi. 

Salah satu alasan pengunduran dirinya menyangkut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikannya.

Meski kabar tersebut tambah menyulut api ditengah kondisi politik yang dinamis, beberapa pakar menilai bahwa langkah ini justru dapat menjadi pilihan bijak untuk mengakhiri polemik yang belakangan menjadi sorotan publik.

Hal itu juga disampaikan oleh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara dan akademisi, melalui channel YouTube resminya Mahmud MD Official.

“Pertama bahwa dia mau mundur itu tepat menurut saya, daripada kita membuang-buang waktu melalui proses impeachment,” kata Mahfud MD, Rabu (11/10).

Dikutip dari Literasi Hukum Indonesia, Rabu (11/10), istilah impeachment sendiri merujuk pada turunnya, berhentinya, atau dipecatnya seorang Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya.

Namun, esensi impeachment sebenarnya lebih fokus pada tuduhan atau dakwaan, sehingga proses ini tidak selalu mengakibatkan berakhirnya masa jabatan seorang Presiden atau pejabat tinggi negara.

Menurut Mahfud MD, proses impeachment sangatlah panjang dan tentu akan menghabiskan anggaran negara. 

Ia menilai bahwa Wapres Gibran sudah bijaksana dengan mengambil langkah pengunduran diri tersebut.

“Impeachment itu kan tujuannya agar dia mundur. Nah ini kah tanpa impeachment mundur kan lebih bagus, lebih murah”.

Sebagai informasi, proses impeachment sendiri memang sangat panjang, mencakup tiga aspek utama, yaitu objek impeachment, alasan-alasan impeachment, dan mekanisme impeachment. 

Selain itu, keputusan Wapres Gibran dianggap sudah tepat karena melihat dari beratnya pembuktian yang akan dilalui jika melalui impeachment.

“Nah sekarang seumpama dia mau membuktikan punya ijazah tarolah ijazah itu memang benar-benar ada, itu tidak ada gunanya dalam kasus ini, karena ini kasus pilpres 2024, di mana ijazahnya itu tidak ada.  Kalau ada, kenapa menggunakan suket (surat keterangan) ya kan, kalau ada kenapa menggunakan suket, kenapa mau membuktikan sekarang, kenapa tidak dulu aja di tunjukkan,” lanjut Mahfud MD.

“Berarti yang dulu itu tidak sah sesuai keputusan MA dan MK,” lanjutnya.

Editor: Hanny Suwindari
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