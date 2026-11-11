8 Fraksi di DPR Sepakat Usulkan Hak Menyatakan Pendapat untuk Makzulkan Gibran

JawaPos.com - Sebanyak delapan fraksi di DPR RI sepakat untuk melayangkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berkas pengusulan tersebut diserahkan langsung kepada Pimpinan DPR, pada Rabu siang (11/11).

Adapun, delapan fraksi yang menyatakan dukungannya terhadap pengusulan HMP terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Partai Demokrat. Sementara, Partai Amanat Nasional (PAN) tercatat tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Dalam penyerahan berkas tersebut, Fraksi Gerindra diwakili secara langsung oleh Ketua Fraksi, Budisatryo Djiwandono. Sementara itu, fraksi-fraksi pendukung lainnya diwakili oleh jajaran anggota fraksi masing-masing.

Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menegaskan langkah pengajuan HMP ini sepenuhnya mengacu pada prosedur yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

"Untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Saan menjelaskan, pemanfaatan HMP dilandasi oleh beragam pertimbangan formal, salah satunya terkait indikasi ketidakselarasan dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang presiden maupun wakil presiden.

Ia juga menambahkan bahwa Pimpinan DPR memiliki kewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti berkas tersebut karena merupakan bagian dari mekanisme serta hak konstitusional para anggota dewan.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan mempersilakan kepada para pengusul untuk dapat menyampaikan usulannya. Saya akan mulai dari sesuai urutan partai ya yang ada di DPR," tegasnya.

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Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan sebanyak 13 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar menggulirkan usulan penggunaan HMP terkait dugaan persoalan legitimasi jabatan Wapres Gibran.

Doli menjelaskan, dari 13 anggota Fraksi Golkar yang terhimpun dalam gerakan tersebut, sebanyak 11 orang telah membubuhkan tanda tangan secara formal.

Menurut Doli, terdapat dua pertimbangan utama yang melatarbelakangi pengajuan hak tersebut, yakni kepastian hukum dan aspirasi masyarakat.

Dari aspek hukum, para pengusul menilai terdapat persoalan terkait legitimasi posisi Wakil Presiden yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di DPR. Mereka juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.

Sementara dari sisi aspirasi publik, pengajuan HMP disebut sebagai respons terhadap dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang terkait status serta legitimasi kepemimpinan nasional.

"Kami menyampaikan permohonan dan hak menyatakan pendapat ini agar dapat diproses pada tahap pemberhentian Wakil Presiden, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945," ujar Doli.

Adapun 13 anggota Fraksi Partai Golkar yang disebut terhimpun dalam pengajuan tersebut yakni Ahmad Doli Kurnia Tandjung (A-272), Ahmad Irawan (A-327), Robert Joppy Kardinal (A-365), Abraham Sridjaja (A-291), Umbu Kabunang (A-343), Hetifah Sjaifudian (A-352), Bambang Patijaya (A-289), Andika Satya (A-311), Erik Armawan (A-353), Karmilasari (A-278), Atalia (A-291), Bias Layar, dan Syamsu Bahri Tiong.

Berkas permohonan tersebut selanjutnya diserahkan kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR.