8 Fraksi di DPR Sepakat Usulkan Hak Menyatakan Pendapat untuk Makzulkan Gibran

JawaPos.com - Sebanyak delapan fraksi di DPR RI sepakat untuk melayangkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berkas pengusulan tersebut diserahkan langsung kepada Pimpinan DPR, pada Rabu siang (11/11).

Adapun, delapan fraksi yang menyatakan dukungannya terhadap pengusulan HMP terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Partai Demokrat. Sementara, Partai Amanat Nasional (PAN) tercatat tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Dalam penyerahan berkas tersebut, Fraksi Gerindra diwakili secara langsung oleh Ketua Fraksi, Budisatryo Djiwandono. Sementara itu, fraksi-fraksi pendukung lainnya diwakili oleh jajaran anggota fraksi masing-masing.

Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menegaskan langkah pengajuan HMP ini sepenuhnya mengacu pada prosedur yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

"Untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Saan menjelaskan, pemanfaatan HMP dilandasi oleh beragam pertimbangan formal, salah satunya terkait indikasi ketidakselarasan dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang presiden maupun wakil presiden.

Ia juga menambahkan bahwa Pimpinan DPR memiliki kewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti berkas tersebut karena merupakan bagian dari mekanisme serta hak konstitusional para anggota dewan.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan mempersilakan kepada para pengusul untuk dapat menyampaikan usulannya. Saya akan mulai dari sesuai urutan partai ya yang ada di DPR," tegasnya.

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Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan sebanyak 13 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar menggulirkan usulan penggunaan HMP terkait dugaan persoalan legitimasi jabatan Wapres Gibran.