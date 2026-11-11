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Penulis: Bintang Pradewo
Rabu, 11 November 2026 | 21.38 WIB

Di Konferensi COP31 Turki, Menteri LH Komitmen Turunkan Emisi dan 5 Pilar Aksi Nyata

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi membuka Paviliun Indonesia dalam ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki. (Istimewa) - Image

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi membuka Paviliun Indonesia dalam ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi membuka Paviliun Indonesia dalam ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki. Ajang ini dijadikan momentum penting untuk memperkuat diplomasi iklim, memperluas kemitraan strategis, serta mengubah komitmen global menjadi aksi nyata yang terukur.

Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Moh Jumhur Hidayat, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, serta para wakil menteri dan pejabat terkait.

Dalam pidato pembukanya, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan, Paviliun Indonesia bukan sekadar wadah pameran pencapaian, melainkan ruang kolaborasi bagi pemerintah, pelaku bisnis, institusi keuangan, akademisi, hingga masyarakat adat.

"Kita harus bergerak melampaui sekadar komitmen dan mengubah ambisi menjadi aksi nyata. Hal ini sejalan dengan arahan Presidensi COP31, yaitu membangun kepercayaan melalui dialog, memperkuat komitmen lewat konsensus, dan menghadirkan aksi yang terukur," kata Jumhur di hadapan para delegasi internasional.

Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi perubahan iklim global melalui Rencana Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) kedua yang telah diserahkan pada Oktober 2025. Dokumen tersebut mencerminkan peningkatan target ambisi penurunan emisi.

Yakni, tanpa syarat (unconditional) berupa penurunan emisi sebesar 31,89%. Dengan syarat (Conditional) berupa penurunan emisi hingga 43,2%.

"Selain itu, Indonesia tetap berpegang teguh pada komitmen untuk mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emissions) pada tahun 2060 atau lebih cepat, yang sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045," kata Menteri Jumhur.

Melalui Paviliun Indonesia di COP31, kata Menteri Jumhur, Pemerintah Indonesia memfokuskan strategi pembangunan iklim dan transisi hijau pada lima area prioritas. Yakni: Transisi Energi Bersih dan Industrialisasi Hijau, Solusi Berbasis Alam (Nature-Based Solutions) mencakup perlindungan hutan, lahan gambut, mangrove, serta keanekaragaman hayati. 

Kemudian Kota Tangguh Iklim dan Nol Sampah (Zero Waste) dengan mendorong ekonomi sirkular dan pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Pendanaan Iklim dan Pasar Karbon dengan memperkuat peluang investasi serta kerja sama di bawah Pasal 6 Persetujuan Paris (Paris Agreement).

Editor: Bintang Pradewo
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