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Penulis: Ardini Pramitha
Rabu, 11 November 2026 | 21.02 WIB

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 3 Triliun dari APBN untuk Kebutuhan Riset

Dirjen Risbang Kemediktisaintek Fauzan Adziman saat konferensi pers di KSTI ITS, Rabu (11/11/2026). (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Dirjen Risbang Kemediktisaintek Fauzan Adziman saat konferensi pers di KSTI ITS, Rabu (11/11/2026). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Ditjen Risbang Kemendiktisaintek) menyiapkan anggaran riset sebesar Rp 3 triliun pada tahun 2027 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dirjen Risbang Kemediktisaintek Fauzan Adziman mengatakan dalam pelaksanannya Kemendiktisaintek bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

"Jadi, terkait anggaran riset, pertama-tama tadi kami juga baru saja meluncurkan ya, program-program riset untuk tahun anggaran 2027, bekerja sama dengan BRIN. Ada lebih dari 30 program," kata Fauzan saat membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 26 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Rabu (11/11/2027). 

Selain bersumber dari APBN, pendanaan riset juga diambil dari Dana Abadi Penelitian dari LPDP sebesar Rp 20 triliun. 

"Nah, dana abadi artinya dia tidak langsung digunakan seluruhnya dalam satu tahun, ini lebih berkelanjutan. Jadi kalau kita hitung sekitar 7 persen saja yang bisa digunakan dari Rp 20  triliun, Rp 1,3 - Rp 1,4 triliun tambahan," katanya.

Dengan demikian jika ditotal keseluruhan dana riset untuk tahun depan mencapai Rp 6 trilun. 

"Jadi, kalau kami jumlahkan untuk di Ditjen Risbang, kami kurang lebih mengelola untuk Dana Abadi Penelitian yang bisa digunakan untuk tahun depan dan juga dengan APBN itu sekitar Rp6 triliun. Itu tidak termasuk BRIN," tandasnya. 

Editor: Bintang Pradewo
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