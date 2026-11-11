Dekan Fisipol UGM Kecam Tindakan Represif Aparat saat Demo 10 November, Tuntut Pembebasan Mahasiswa

JawaPos.com - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi dalam unjuk rasa Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pernyataan sikap tegas ini dikeluarkan setelah bentrokan dan penanganan ketat oleh aparat keamanan menelan korban luka fisik hingga berujung pada penangkapan serta penahanan sejumlah mahasiswa.

Dekan Fisipol UGM Prof. Gabriel Lele menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang bagi seluruh warga negara, tak terkecuali bagi mahasiswa dan sivitas akademika.

Fisipol UGM secara terbuka menyatakan berdiri bersama mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi, kritik konstruktif, serta kegelisahan terhadap penyelenggaraan negara sebagai bagian penting dari kehidupan berdemokrasi.

"Fisipol UGM menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta dibukanya akses bantuan hukum secara penuh dan tanpa hambatan bagi seluruh mahasiswa yang saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan maupun penahanan oleh aparat penegak hukum," kata Prof. Gabriel Lele dalam pernyataan resminya, Rabu (11/11).

Lebih lanjut, Prof. Gabriel Lele mendesak negara dan jajaran kepolisian untuk menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara tanpa ada tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif berlebihan saat menyuarakan aspirasi di ruang publik.

Fisipol UGM mengecam segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi di lapangan, khususnya tindakan represif yang menyasar kawasan dan lingkungan kampus.

Menurutnya, institusi pendidikan tinggi dan area kampus harus dihormati sebagai ruang aman bagi sivitas akademika untuk menjalankan kebebasan akademik serta berekspresi tanpa bayang-bayang intimidasi.