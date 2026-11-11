Alumnus Filsafat UGM Alami Retak Kepala Saat Aksi 10 November, KAGAMA Galang Donasi

JawaPos.com - Gelombang kerusuhan yang mewarnai aksi penyampaian aspirasi pada Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 di Yogyakarta menelan korban luka berat dari kalangan demonstran.

Seorang alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 2019, Rafida Anggita, dilaporkan mengalami cedera serius. Berupa retak pada bagian tulang kepala usai mengikuti aksi massa tersebut.

Saat ini, per Rabu (11/11) Rafida tengah mendapat perawatan medis intensif dan persiapan tindakan operasi di RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.

Merespons kondisi darurat tersebut, Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) Filsafat 2019 bergerak cepat membuka penggalangan dana (open donasi) guna membantu seluruh pembiayaan perawatan medis dan tindakan medis operasi rekan mereka.

Penanggung Jawab (Pj) KAGAMA Filsafat 2019 Surya Iman membenarkan kabar musibah yang menimpa anggotanya tersebut. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan alumni UGM untuk menyalurkan solidaritas kemanusiaan.

"Kawan-kawan, kami mengajak seluruh keluarga besar KAGAMA Filsafat dan rekan-rekan sekalian untuk turut membantu saudari kita An Rafida Anggita (KAGAMA Filsafat 2019) yang saat ini sedang menjalani perawatan medis di RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta," ujar Surya, Rabu (11/11).

Surya membeberkan bahwa kondisi kesehatan fisik Rafida membutuhkan penanganan medis segera dari tim dokter spesialis bedah syaraf rumah sakit pasca-insiden bentrokan di lapangan.

"Rafida mengalami retak pada bagian kepala setelah mengikuti aksi 10 November di Yogyakarta dan saat ini sedang menjalani penanganan medis serta akan dioperasi," beber Surya.

Ia menegaskan bahwa berapapun bantuan dana yang disalurkan oleh para dermawan dan rekan sesama alumni akan sangat berharga untuk meringankan beban keluarga serta mempercepat proses pemulihan kesehatan fisik korban.

"Berapapun bantuan yang diberikan akan sangat berarti. Mari kita tunjukkan kepedulian dan solidaritas untuk kesembuhan Rafida," tuturnya.

Sebelumnya, pihak Rektorat UGM di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Ova Emilia menegaskan penolakan keras terhadap segala bentuk tindakan kekerasan aparat maupun penyusup dalam pengamanan aksi demonstrasi.