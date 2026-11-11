Alumnus Filsafat UGM Alami Retak Kepala Saat Aksi 10 November, KAGAMA Galang Donasi

JawaPos.com - Gelombang kerusuhan yang mewarnai aksi penyampaian aspirasi pada Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 di Yogyakarta menelan korban luka berat dari kalangan demonstran.

Seorang alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 2019, Rafida Anggita, dilaporkan mengalami cedera serius. Berupa retak pada bagian tulang kepala usai mengikuti aksi massa tersebut.

Saat ini, per Rabu (11/11) Rafida tengah mendapat perawatan medis intensif dan persiapan tindakan operasi di RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.

Merespons kondisi darurat tersebut, Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) Filsafat 2019 bergerak cepat membuka penggalangan dana (open donasi) guna membantu seluruh pembiayaan perawatan medis dan tindakan medis operasi rekan mereka.