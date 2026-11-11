Profil Gibran yang Mau Mundur dari Wakil Presiden, tapi Klaim Disuruh Fight oleh Prabowo

JawaPos.com - Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo, merupakan sosok politikus muda yang resmi menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2024. Namun, namanya kini mencuat ditengah isu dia mundur dari jabatannya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal wacana pengunduran dirinya sebagai wakil kepala negara. Dia berharap persoalan yang menjadi perhatian publik saat ini tidak berlarut-larut hingga memicu polemik politik berkepanjangan.

"Saya menghormati seluruh aspirasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," kata Gibran di Kompleks Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).

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Gibran mengakui bahwa dirinya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi (10/11). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas dinamika yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk langkah yang perlu ditempuh untuk menyikapinya.

Dia memandang Prabowo bukan sekadar sebagai kepala negara, melainkan sosok yang telah memberikan banyak arahan dan masukan. Gibran menyebut hubungan keduanya sudah seperti ayah dan anak.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD, sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," imbuhnya.

Dikutip Radar Jogja (Jawa Pos Gorup), saat dilantik mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada usia 37 tahun, pria kelahiran 1 Oktober 1987 ini mencatatkan rekor sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Sebelum menduduki kursi orang nomor dua di tanah air, ia terlebih dahulu berkiprah di ranah daerah sebagai Wali Kota Surakarta periode 2021–2024.

Selain bergelut di dunia politik, Gibran juga dikenal luas sebagai pengusaha di bidang kuliner dan properti. amun, perjalanan bisnisnya tidak selalu mulus, sejumlah lini usaha yang dibangunnya sempat mengalami penurunan hingga akhirnya gulung tikar.

Daftar Bisnis Gibran yang Pernah Dirintis

1. Ternakopi: Usaha kedai kopi yang dikembangkan bersama sang adik, Kaesang Pangarep, pada tahun 2019. Bisnis ini sempat memiliki sekitar 40 gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, badai pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada penurunan omzet hingga bisnis ini terpaksa ditutup.

2. Goola: Bisnis minuman tradisional khas Indonesia dengan konsep modern, seperti Es Doger. Kepemilikan bisnis ini sempat diserahkan kepada Kaesang sebelum Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo. Akibat dampak pandemi pada tahun 2020, seluruh gerai Goola dikabarkan tutup permanen.

3. Siap Mas: Brand usaha makanan dan minuman ringan hasil kolaborasi Gibran dan Kaesang yang menghadirkan produk minuman Ngedrink dan keripik Kemripik.

Bisnis ini terpantau tidak aktif sejak akhir tahun 2020, ditandai dengan berhentinya aktivitas media sosial dan menghilangnya produk dari gerai minimarket.

4. Madhang: Aplikasi yang dirancang untuk menjembatani ibu rumah tangga yang jago memasak dengan para pembeli.

Aplikasi ini diluncurkan untuk membantu para ibu rumah tangga agar mandiri secara finansial. Kendati demikian, platform ini terhenti operasionalnya sejak awal tahun 2022.

Rekam Jejak dan Riwayat Pendidikan

Meskipun telah memiliki rekam jejak kepemimpinan dari tingkat daerah hingga nasional, latar belakang pendidikan Gibran tetap menjadi salah satu topik yang menarik perhatian publik.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut adalah perjalanan pendidikan Gibran Rakabuming Raka:

1. Pendidikan Dasar & Menengah: Gibran menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Negeri 16 Kota Madya, Surakarta, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta.

2. Sekolah Menengah Atas (Singapura): Untuk jenjang menengah atas, Gibran melanjutkan studinya ke Singapura dan menamatkan pendidikan di Orchid Park Secondary School hingga memperoleh sertifikat O-Level.

3. Pendidikan Tinggi: Setelah lulus sekolah menengah, Gibran sempat mengikuti program persiapan (preparatory course) UTS Insearch untuk rencana kuliah di University of Technology Sydney, Australia.

Niat Mundur

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11) pagi. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada awak media pada Selasa sore.

Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikannya.

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"Dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden, Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo saat menyampaikan keterangan kepada awak media.

Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah masukan kepada Wapres dalam diskusi tersebut.

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan. Namun dalam diskusi bapak presiden memberikan saran-saran," ujarnya.

Selain menyampaikan keinginan mundur, Gibran disebut meminta kesempatan untuk menempuh jalur hukum guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya. Salah satu langkah yang hendak ditempuh adalah melalui proses peradilan tata usaha negara (PTUN).

"Bapak wakil presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha," jelas Prasetyo.

Berawal dari Polemik Ijazah Gibran

Keinginan Gibran untuk mengundurkan diri muncul di tengah tekanan publik yang terus berkembang terkait keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Sejumlah pihak bahkan mendesak agar Gibran melepaskan jabatannya menyusul munculnya berbagai gugatan dan putusan pengadilan.

Persoalan tersebut berawal dari riwayat pendidikan Gibran di luar negeri yang dipersoalkan sejumlah pihak. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta pada 1999 hingga 2002, Gibran melanjutkan sekolah ke Orchid Park Secondary School, Singapura.

Dalam persidangan di MK, pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerangkan bahwa Gibran menempuh pendidikan di sekolah tersebut pada 2003–2004. Selanjutnya, ia mengikuti program Diploma of Business Studies di UTS Insearch, Australia, pada 2005–2006.

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Gibran kemudian melanjutkan pendidikan di Management Development Institute of Singapore (MDIS) pada 2007–2010. Berdasarkan keterangan resmi MDIS pada 1 Oktober 2025, Gibran telah menyelesaikan program Advanced Diploma sebelum memperoleh gelar Bachelor of Science (Honours) bidang Marketing dari University of Bradford, Inggris.

Namun, substansi persoalan hukum yang diperdebatkan bukan terletak pada gelar sarjana Gibran. Persoalan utamanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan minimal setara SMA atau sederajat untuk pencalonan sebagai wakil presiden.

Dokumen yang menjadi perhatian adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut menerangkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 12 di UTS Insearch pada 2006 dan dinyatakan memiliki kompetensi setara lulusan SMK di Indonesia.

MK Tolak Gugatan, Tapi Tak Temukan Ijazah Setara SMA Gibran

Polemik tersebut berlanjut ke Mahkamah Konstitusi melalui gugatan yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil Pilpres 2024.

Meski demikian, dalam pertimbangan putusannya, MK menyoroti persoalan bukti kelulusan pendidikan Gibran. Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.

Dalam proses pemeriksaan, MK menelusuri riwayat pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, UTS Insearch Sydney, hingga MDIS Singapura. Adapun dokumen yang digunakan ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden adalah fotokopi Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.