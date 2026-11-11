KemenHAM dan Vatikan Perkuat Kerja Sama Terkait Pengentasan Kemiskinan dan Penegakan HAM

JawaPos.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI dan Kedutaan Besar Vatikan memperkuat kerja sama dalam penegakan hak asasi manusia (HAM), penghormatan terhadap martabat manusia, serta pengentasan kemiskinan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral Menteri HAM Natalius Pigai dengan Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Mgr. Walter Erbi, di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan itu, Pigai menyerahkan buku Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 karya Presiden Prabowo Subianto kepada Walter Erbi.

Pigai mengatakan gagasan dalam buku tersebut memiliki keselarasan dengan dokumen ajaran sosial Gereja Katolik, Gaudium et Spes, yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, solidaritas, dan perjuangan melawan kemiskinan.

"Buku Transformasi Bangsa beserta seluruh program prioritas Presiden RI Prabowo merupakan wujud nyata dari jalan dan mandat kemanusiaan tersebut," ujar Pigai dalam keterangannya, Rabu (11/11).

Menurut Pigai, komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui sejumlah program prioritas, antara lain Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, pemenuhan perumahan rakyat, dan pembentukan Koperasi Merah Putih.

Ia mengatakan program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat harkat masyarakat, khususnya kelompok miskin dan terpinggirkan.

Pigai juga menekankan pentingnya peran negara dalam mengatasi kemiskinan dan kebodohan. Menurutnya, peran negara dan institusi keagamaan harus berorientasi pada kepentingan umum, keberpihakan kepada kelompok lemah, serta solidaritas kemanusiaan.

Sementara itu, Mgr. Walter Erbi menyambut positif gagasan dan komitmen kemanusiaan Presiden Prabowo yang tertuang dalam buku tersebut. Ia juga mengapresiasi program-program prioritas pemerintah yang dinilai sebagai langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil.